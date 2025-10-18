Home ->

Torino-Napoli, Conte scioglie il dubbio: gioca lui dal 1’

Gli azzurri salutano la Curva dopo il successo in Champions League 2025/2026 contro lo Sporting Lisbona

Il Napoli arriva a Torino con tanti dubbi di formazione legati ai vari infortuni. Uno dei dubbi invece che Conte sicuramente si porterà fino alla fine dell’anno è quello della scelta del portiere. Ma il tecnico campione d’Italia dovrebbe preferire l’ex di turno per la difesa dei suoi pali: decisione in arrivo per il ballottaggio tra Milinkovic-Savic e Meret.

Milinkovic-Savic ancora titolare per Conte: cosa filtra per il Torino

Il serbo è arrivato a Napoli con la suscettibilità generale, di un calciatore destinato a fare la panchina. O almeno è quello che si pensava al di fuori dello spogliatoio. Invece Antonio Conte aveva già un piano ben preciso su chi utilizzare e di come usufruire di un dualismo così forte in porta.

Milinkovic-Savic con la maglia del Napoli in Champions contro il Manchester City
Milinkovic-Savic difende la porta del Napoli in Champions League

Di base Meret resterebbe il titolare e il portiere vincitore di due scudetti, ma Milinkovic-Savic sta facendo di tutto per strappargli quel ruolo. E contro il Torino, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarà ancora lui a difendere la porta azzurra.

Il serbo pronto a prendersi il ruolo di numero 1

In totale sono otto le uscite stagionali del Napoli fino ad oggi, con un’esatta parità nell’utilizzo di entrambi. Infatti, Conte ha perfettamente diviso i match con quattro presenze per Milinkovic-Savic e quattro per Meret. Unica differenza è che il serbo è stato utilizzato in entrambe le partite di Champions League, rispondendo presente alla chiamata del suo allenatore.

Chi gioca tra Meret e Milinkovic-Savic contro il Torino?

Al momento sembra essere avanti Milinkovic-Savic.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
