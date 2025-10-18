Torino-Napoli, mossa a sorpresa di Conte: scelta fatta in difesa

Antonio Conte cambia volto alla difesa del Napoli. Per la sfida di campionato contro il Torino, il tecnico azzurro ha deciso di puntare su Luca Marianucci dal primo minuto per un motivo ben preciso. È una scelta che rompe gli equilibri delle ultime settimane e che conferma la volontà dell’allenatore di testare soluzioni nuove in vista del fitto calendario tra Serie A e Champions League.

La scelta di Conte

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mister Conte ha deciso di schierare Luca Marianucci dal primo minuto contro il Torino, valutandolo pronto a una prova di maturità. La scelta di puntare sul difensore ex Empoli, scottato dall’esordio negativo di Milano, mostra fiducia e apertura verso chi si allena duramente e con costanza.

L’allenatore salentino sembra voler premiare il lavoro del giovane difensore, autore di settimane di crescita e attenzione tattica. Beukema, invece, dovrebbe partire dalla panchina, una scelta che punta a gestire le energie e a valutare nuove gerarchie nel reparto arretrato. Una decisione, quella del tecnico, che porta un segnale chiaro: nel Napoli di Conte nessuno è intoccabile e la competizione resta alta.

L’occasione di Marianucci

Per Marianucci si tratta di una chiamata importante, l’occasione giusta per riscattare il nefasto debutto avvenuto con il Milan. Dopo aver trovato poco spazio in avvio di stagione, il difensore avrà la possibilità di dimostrare di poter reggere il peso di una sfida contro una squadra fisica come il Torino.

Conte lo considera affidabile e attento, qualità che potrebbero risultare decisive in una partita che richiede concentrazione e ritmo. La sua presenza dal primo minuto conferma l’attenzione del Napoli verso i propri giovani, segno che il club vuole valorizzare risorse interne senza dipendere solo dall’esperienza.

L’obiettivo del Napoli

In vista del calendario fitto che attende gli azzurri, Conte punta a dosare forze e ruotare uomini con criterio. Dare spazio a Marianucci significa guardare oltre l’immediato, costruendo fiducia e alternative in un momento cruciale della stagione.

Il messaggio è chiaro: l’equilibrio si costruisce anche attraverso scelte coraggiose. Se Marianucci saprà dare delle risposte sul campo, questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta nella sua crescita e nell’evoluzione della squadra.