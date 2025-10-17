Napoli, Simeone senza giri di parole: la confessione sull’addio è straziante

Le parole di Giovanni Simeone a ‘DAZN’ hanno toccato il cuore dei tifosi del Napoli. L’attaccante argentino, protagonista di due stagioni intense in maglia azzurra, ha ricordato con emozione il momento del suo addio alla città. Un racconto autentico, fatto di lacrime e riconoscenza, che conferma il legame profondo tra il ‘Cholito’ e la piazza partenopea. Dietro ogni frase si percepisce la gratitudine verso una città che lo ha accolto come uno di famiglia.

Simeone e la rivelazione sull’addio al Napoli: “Ho pianto per quattro ore e mezza”

La ‘confessione’ di Simeone sull’addio al Napoli ha commesso tutti:

“Il giorno del viaggio verso Torino ero in treno e ho pensato: ‘Ora come faccio a dire addio al Napoli, alla gente e alla città?’. Il viaggio in treno durava cinque ore, ho passato quattro ore e mezza a piangere”.

Simeone non ha nascosto la sua commozione. L’attaccante ha raccontato il momento del distacco con la sincerità che lo contraddistingue. Dopo due stagioni intense al Diego Armando Maradona, fatte di gol decisivi e partecipazione emotiva, lasciare Napoli non è stato semplice. La città, i tifosi e il club hanno lasciato un segno profondo nel suo percorso umano e sportivo.

“Non riuscivo a scrivere il messaggio d’addio”

“Non riuscivo a scrivere il messaggio d’addio. A volte non ci sono parole, ma solo i momenti che uno ha vissuto. A me sono rimasti dentro. E credo che valga la stessa cosa per i napoletani”.

Il legame tra Simeone e Napoli va perciò oltre il calcio. Le sue parole mostrano rispetto, riconoscenza e un senso di appartenenza raro nel calcio moderno. L’attaccante oggi guarda avanti, ma porta con sé l’affetto di un popolo che lo ha amato per la sua umiltà e il suo spirito di sacrificio.

Un legame che resta

“Quando ho lasciato Napoli ho pianto per quattro ore e mezza”: una frase racchiude un sentimento sincero. Napoli per Giovanni Simeone non è stata solo una tappa, ma una parentesi di vita che gli ha insegnato cosa significa sentirsi parte di una comunità. Un addio che sa di arrivederci, perché certi legami, come quello tra il Cholito e la città, non si spezzano mai.