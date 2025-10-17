Dalla Serie D al Napoli: la storia sta incantando tutti i tifosi

Dalla retrocessione in Serie D alla convocazione in Nazionale Under 21 passando per la chiamata del Napoli, una storia che sta facendo commuovere tutti. Il giovane calciatore del Napoli ha raccontato a ‘Cronache di Spogliatoio’ le tappe di un percorso fatto di sacrifici, fiducia e coraggio. Un racconto sincero che mostra il lato più umano di chi, partendo dal basso, ha saputo conquistare passo dopo passo la maglia azzurra.

Dal basso alla maglia azzurra: le parole sull’approdo al Napoli

Luca Marinucci, a ‘Cronache di Spogliatoio’, ha ripercorso i momenti più significativi della sua crescita, ricordando con lucidità gli anni difficili. Ha perciò dichiarato:

“L’arrivo in Nazionale U21 mentre retrocedevamo in Serie D? Quell’anno ho avuto la fortuna di fare dalla C alla Serie A, dove il mister mi diede l’opportunità di restare e di giocare. Non mi aspettavo di arrivare in Nazionale così presto.”

Il difensore del Napoli ha poi anche sottolineato quanto questo traguardo sia stato inatteso e cercato: si è trattato di un riconoscimento per il suo percorso e di una fiducia guadagnata nel tempo.

Il gruppo e la crescita personale

Il classe 2003 ha parlato anche dell’atmosfera che si respira all’interno della Nazionale Under 21, fatta di coesione e voglia di migliorarsi.

“È bello anche perché stacchi da una realtà e vivi un po’ diversa, con ragazzi tutti della tua età. Ti aiuta a confrontarti con calciatori di altre nazioni per capire a che punto siamo. Direi che siamo a un buon punto, ma si può fare ancora meglio.”

Marinucci ha spiegato che lo spirito di squadra è la chiave del progetto tecnico: si attacca e si difende insieme, con lo stesso obiettivo.

“Attacchiamo e difendiamo all’unisono, ormai si ragiona da squadra. Se sei disunito non ti riesce niente.”

Fuori dal campo: la vita di Marianucci è un esempio

Il giovane azzurro ha parlato anche dei suoi interessi extra calcistici e del modo in cui studia gli avversari. E ha confessato che per rilassarsi, invece, gioca a padel e passa il tempo con gli amici:

“Mi piace molto giocare a padel e svagarmi in diversi modi, fra uscire e riposare.”

Un ritratto autentico di un ragazzo che, passo dopo passo, sta costruendo la sua carriera con umiltà e carattere.