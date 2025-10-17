Napoli, Conte cambia tutto in attacco contro il Torino: ballottaggio apertissimo

Nel Napoli di Antonio Conte si profila un possibile cambio in attacco. Dopo la sosta per le nazionali, l’allenatore valuta alcune rotazioni per gestire energie e forma fisica. In due al momento si contendono una maglia da titolare contro il Torino, con un azzurro che appare leggermente avanti nelle scelte. La decisione definitiva arriverà dopo l’allenamento del mattino, ma l’idea di turnover prende sempre più corpo in casa Napoli.

Turnover in vista per Conte

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Antonio Conte starebbe pensando ad un leggero turnover in vista del prossimo impegno del Napoli. Con diversi giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali, il tecnico vuole gestire al meglio le energie. Per questo motivo sta valutando chi schierare titolare in attacco tra Davide Neres e Eljif Elmas.

Nel reparto offensivo, il ballottaggio più interessante riguarda appunto Davide Neres ed Eljif Elmas. Il brasiliano sembra in vantaggio, forte di una condizione brillante e di una maggiore incisività nell’uno contro uno.

Elmas alternativa tattica per il Napoli contro il Torino

Elmas, dal canto suo, resta un’opzione preziosa per l’equilibrio della squadra. Il macedone garantisce copertura in fase di non possesso e si candida a essere l’uomo giusto nei momenti di maggiore intensità.

Conte attenderà gli ultimi segnali dall’allenamento del mattino prima di prendere la decisione finale. Anche in difesa non mancano i dubbi, con Mariannucci e Beukema in ballottaggio per un posto.

L’idea di Conte

Per Conte, la gestione delle risorse sarà decisiva nel prosieguo della Serie A. Il tecnico leccese vuole mantenere il gruppo competitivo e pronto a rispondere in ogni momento. Un equilibrio delicato tra rendimento, motivazione e freschezza, soprattutto in vista di un calendario fitto.

Alla fine, l’obiettivo è chiaro: tenere il Napoli in corsa per le prime posizioni, dosando forze e opportunità. Le scelte finali, come sempre, arriveranno solo sul campo.