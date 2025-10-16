Torino-Napoli, mossa a sorpresa di Conte: scende lui in campo dal 1′

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la trasferta contro il Torino ma occhio alle ultime novità tattiche. Durante gli ultimi allenamenti a Castel Volturno, il tecnico avrebbe provato un giocatore in un ruolo diverso dal solito, più avanzato e vicino alla fascia. Con Matteo Politano non ancora al meglio dopo l’infortunio, l’azzurro potrebbe essere la sorpresa dal primo minuto nella prima gara dopo la sosta, segnale di fiducia e adattabilità nel sistema di Conte.

Elmas verso la titolarità contro il Torino: le idee di Conte

Dalle prove tattiche di questi giorni emerge un’idea chiara. Conte valuta di schierare Eljif Elmas come esterno destro, una posizione già interpretata proprio al Torino.

Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Tina a ‘Radio Marte’, il tecnico apprezza la duttilità del giocatore e la sua capacità di abbinare corsa e sacrificio difensivo, qualità utili in una partita fisica come quella contro il Torino.

“Elmas ha buone chance di giocare a destra dal primo minuto: potrebbe toccare a lui col Torino o, in alternativa, a Spinazzola. Con Neres a destra, il Napoli sarebbe troppo sbilanciato”.

Conte valuta perciò ogni dettaglio, cercando equilibrio in una fase in cui il Napoli deve ritrovare ritmo e certezze dopo la sosta.

Le alternative e il ruolo di Spinazzola

Le condizioni di Matteo Politano restano da preservare, anche se è tornato a disposizione del tecnico, così come resta da valutare la posizione di Leonardo Spinazzola, che potrebbe essere impiegato sulla fascia opposta. L’idea di Conte è quella di adattare Elmas in base alle necessità, sfruttando la sua esperienza e il dinamismo.

“L’ipotesi Elmas ha preso quota. Se ad avere spazio sarà Spinazzola o Gutierrez, Elmas potrà agire da esterno. La sensazione è che Eljif parta in vantaggio sui compagni”.

Il possibile impiego di Elmas rappresenta un messaggio preciso: Conte vuole un Napoli duttile e competitivo. Lavorare su più schemi e ruoli aumenta le soluzioni, un aspetto cruciale in vista del calendario fitto che attende gli azzurri tra Serie A e coppe.

Conte sta costruendo un’identità basata sulla solidità, ma senza rinunciare alla qualità. L’utilizzo di Elmas da esterno, anche temporaneo, mostra allora la volontà di sperimentare e mantenere alta la competitività interna.