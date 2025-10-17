Napoli, cambiano i tempi di recupero per Rrahmani: spunta una data per il rientro

Il Napoli dovrà fare a meno di Amir Rrahmani anche per la trasferta da giocare contro il Torino. Il difensore kosovaro, fermo dal 6 settembre per un problema al bicipite femorale, non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio. Lo staff tecnico di Antonio Conte e quello medico azzurro proveranno a riaverlo a disposizione per una sfida di Serie A in particolare, ma senza forzare i tempi per evitare ulteriori e nuove complicazioni.

Situazione attuale e tempi di recupero di Rrahmani

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della gara di domani, ma dovrà rinunciare ancora a Rrahmani. Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il centrale non ha smaltito del tutto il problema fisico che lo tiene ai box da diverse settimane. Il difensore non ha infatti ancora recuperato del tutto dall’infortunio e lo staff medico non vuole forzare i tempi per evitare ricadute.

L’obiettivo, ora come ora, è quello di un rientro per la prossima sfida contro l’Inter, in programma al Maradona sabato 25 ottobre, ma la decisione definitiva arriverà solo nei prossimi giorni. La priorità resta quella di evitare ricadute e gestire la situazione con prudenza.

Le alternative di Conte in difesa

In attesa del pieno recupero dell’azzurro, Antonio Conte continuerà a puntare su Juan Jesus, su Sam Beukema e sul giovane Marianucci, pronto a subentrare in caso di necessità.

Il tecnico pugliese sa di non poter rischiare un giocatore chiave come Rrahmani, pilastro della linea arretrata e punto di riferimento nella costruzione dal basso. Il suo ritorno è atteso con ottimismo, ma la cautela resta la parola d’ordine in casa Napoli.

La gestione del recupero di Rrahmani riflette la linea del nuovo Napoli di Conte: attenzione ai dettagli, equilibrio e continuità. La squadra ha dimostrato di poter reggere l’emergenza, ma il ritorno del difensore kosovaro sarà fondamentale per affrontare la parte più intensa della Serie A 2025/2026.