Napoli, Conte è in emergenza: occhio alla possibile chance dal 1′ per l’azzurro

Sabato 18 ottobre il Napoli scenderà in campo contro il Torino allo Stadio Olimpico. Tra le novità di formazione potrebbe esserci Luca Marinucci, giovane difensore che Antonio Conte sta valutando per una maglia da titolare. Le assenze di Rrahmani e Buongiorno lasciano spazio a nuove soluzioni difensive e Marinucci potrebbe essere la scelta giusta per dare equilibrio e freschezza al reparto.

Napoli, emergenza infortuni in vista della gara col Torino

Il tecnico azzurro starebbe perciò pensando di dare fiducia al giovane difensore in vista del prossimo impegno di Serie A. Luca Marinucci potrebbe avere una chance dal primo minuto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di un’opzione da non escludere.

L’assenza di Rrahmani, che non sarà disponibile, e le condizioni non ottimali di Buongiorno, costringono Conte a valutare un’alternativa. Il tecnico salentino potrebbe schierare Marinucci accanto a uno tra Beukema e Juan Jesus, dando così una nuova opportunità a un talento del vivaio partenopeo.

Marinucci verso una nuova occasione

Il difensore aveva già avuto modo di mettersi in mostra a San Siro, nella gara del 28 settembre contro il Milan, match che precedeva l’impegno europeo con lo Sporting.

In quell’occasione Marinucci ha mostrato solidità e buona personalità, elementi che Conte apprezza molto nei giovani. Contro il Torino, il tecnico potrebbe affidarsi di nuovo alla sua energia e alla voglia di emergere per fronteggiare le emergenze difensive.

Una chance che pesa

Per Marinucci potrebbe essere la partita della conferma. Il Napoli, reduce da settimane intense, ha bisogno di soluzioni interne per mantenere equilibrio e continuità. Antonio Conte, da sempre attento ai dettagli e alla crescita dei giovani, sa quanto sia importante far sentire tutti coinvolti nel progetto.

Una buona prestazione all’Olimpico potrebbe rafforzare la posizione del difensore nelle rotazioni e dargli ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato. Il momento è delicato, ma anche pieno di opportunità per chi saprà coglierle.