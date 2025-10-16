Home ->

Napoli, ottime notizie per il Torino: Conte recupera due big

Antonio Conte sorride durante una serata al Maradona prima della partita del Napoli nel 2025.

Buone notizie per il Napoli in vista del match contro il Torino. Antonio Conte potrà contare sul rientro di due big azzurri, entrambi recuperati e pronti per la convocazione. Il difensore ha superato i test fisici e si allena regolarmente con il gruppo, mentre l’esterno ha smaltito il fastidio muscolare accusato prima della sosta.

Buongiorno e Politano tornano a disposizione: Conte può convocarli

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Napoli ritrova due pedine fondamentali: Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato, Alessandro Buongiorno è tornato ad allenarsi con i compagni, superando tutti i test fisici.

Per Matteo Politano, invece, il recupero è arrivato più rapidamente del previsto: l’esterno aveva accusato un problema muscolare contro il Genoa, ma ha risposto bene alle terapie e sarà a disposizione per la gara contro il Torino.

Conte ritrova solidità e alternative

Per Antonio Conte questo è un segnale incoraggiante. Il tecnico azzurro potrà contare su una difesa più solida e su maggiore profondità offensiva, in un periodo fitto di impegni tra campionato e coppe.

Matteo Politano del Napoli durante il riscaldamento prepartita allo stadio Maradona nel 2025.
Matteo Politano pronto a tornare in campo con il Napoli dopo l’infortunio muscolare.

Il rientro di Buongiorno rappresenta una garanzia in più per il reparto arretrato, mentre Politano potrà dare ritmo e imprevedibilità sulla fascia destra.

Il ritorno di Buongiorno e Politano è una spinta morale importante per Conte e per l’ambiente. Il Napoli potrà affrontare il Torino con più certezze e una rosa quasi al completo, in vista di un mese che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino stagionale.

Alessia Gentile

