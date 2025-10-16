Napoli, ottime notizie per il Torino: Conte recupera due big

Buone notizie per il Napoli in vista del match contro il Torino. Antonio Conte potrà contare sul rientro di due big azzurri, entrambi recuperati e pronti per la convocazione. Il difensore ha superato i test fisici e si allena regolarmente con il gruppo, mentre l’esterno ha smaltito il fastidio muscolare accusato prima della sosta.

Buongiorno e Politano tornano a disposizione: Conte può convocarli

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Napoli ritrova due pedine fondamentali: Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato, Alessandro Buongiorno è tornato ad allenarsi con i compagni, superando tutti i test fisici.

Per Matteo Politano, invece, il recupero è arrivato più rapidamente del previsto: l’esterno aveva accusato un problema muscolare contro il Genoa, ma ha risposto bene alle terapie e sarà a disposizione per la gara contro il Torino.

Conte ritrova solidità e alternative

Per Antonio Conte questo è un segnale incoraggiante. Il tecnico azzurro potrà contare su una difesa più solida e su maggiore profondità offensiva, in un periodo fitto di impegni tra campionato e coppe.

Il rientro di Buongiorno rappresenta una garanzia in più per il reparto arretrato, mentre Politano potrà dare ritmo e imprevedibilità sulla fascia destra.

Il ritorno di Buongiorno e Politano è una spinta morale importante per Conte e per l’ambiente. Il Napoli potrà affrontare il Torino con più certezze e una rosa quasi al completo, in vista di un mese che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino stagionale.