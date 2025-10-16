Home ->

“Solito terrorismo mediatico”, Alvino esplode sui social: c’entra Anguissa

Il giornalista Carlo Alvino interviene per chiarire la questione legata alla partecipazione di Frank Anguissa alla prossima Coppa d’Africa, rispondendo ad alcune voci che avevano scosso Antonio Conte e l’ambiente Napoli. Attraverso un post su X, Alvino ha spiegato nei dettagli la situazione relativa alle tempistiche per la partenza del calciatore alla Coppa d’Africa.

Chiarezza sui tempi e nessuna sorpresa

Nel suo intervento Alvino ha respinto con decisione le ricostruzioni pessimistiche di parte della stampa, definite “bugie e previsioni catastrofiche”. Erano infatti circolate nelle scorse ore delle voci che vedevano Anguissa partire in anticipo per la Coppa d’Africa, privandolo al Napoli per due mesi inoltrati e facendogli saltare gare fondamentali come Napoli-Juventus (7 dicembre) e Benfica-Napoli (10 dicembre).

Zambo Anguissa festeggia con il premio di miglior giocatore al Maradona: il centrocampista resta concentrato nonostante le voci sulla Coppa d’Africa.

Alvino smentisce totalmente questa ricostruzione:

“La Coppa d’Africa inizia il 21 dicembre, cosa che in società sanno da tempo. Il Napoli lascerà libero Anguissa non meno di otto o nove giorni prima, quindi dopo Benfica–Napoli di Champions

Il giornalista ha precisato che il club partenopeo aveva già pianificato l’assenza del camerunese per quelle settimane. Nessun allarme interno, dunque, ma solo una gestione ordinaria di un impegno noto da mesi.

Conte e la gestione della rosa

Alvino ha poi ricordato che Antonio Conte potrà contare su una rosa ampia, composta da 26 giocatori, capace di affrontare eventuali emergenze, accusando anche una parte della stampa:

“Terrorismo mediatico sempre contro il Napoli, teso a destabilizzare l’ambiente. In società nessuno si è fasciato la testa, tutto era già risaputo. Conte ha una rosa di 26 calciatori e sa ovviare a qualsiasi difficoltà. Nun tenimm problemi”.

Alvino ha quindi fatto chiarezza con toni molto duri su questa vicenda, smentendo qualche notizia che stava generando preoccupazione fra i tifosi su un perno della rosa azzurra come Anguissa.

