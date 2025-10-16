Napoli, Hojlund e McTominay nel mirino: le parole fanno discutere

Questa mattina stanno facendo il giro del web alcune parole che hanno scatenato il dibattito. L’ex portiere del Manchester United ha espresso perplessità sul trasferimento di Rasmus Hojlund e Scott McTominay al Napoli, club allenato da Antonio Conte. In un’intervista a ‘BBC Sports’, la leggenda danese ha parlato di scelte “difficili da comprendere” per due giocatori che, secondo lui, avevano ancora un ruolo importante nei Red Devils.

Schmeichel perplesso su Hojlund e McTominay: le parole fanno discutere

Nel corso dell’intervista a ‘BBC Sports’, Peter Schmeichel non ha usato mezzi termini per commentare l’avventura italiana dei due ex Manchester United.

“Non capisco perché Hojlund e McTominay giochino per il Napoli”

Secondo il danese, entrambi avrebbero potuto continuare la loro crescita in Premier League. McTominay, ceduto dopo stagioni altalenanti, e Hojlund, arrivato sempre dal Manchester United, rappresentano per Schmeichel due scelte ‘curiose’ in ottica di carriera.

Il commento arriva in un momento delicato per il Napoli, che dopo l’inizio positivo in Serie A sta cercando equilibrio e continuità sotto la guida di Antonio Conte.

Le parole sulla carriera dei due ex United

L’ex portiere danese ha poi spiegato il suo punto di vista tecnico, soffermandosi su caratteristiche e limiti dei due giocatori.

“McTominay è un giocatore da Manchester United. Il suo problema è la versatilità. Hojlund è uno da 25 gol allo United, ma ha bisogno di essere servito.”

Schmeichel ha sottolineato come l’attaccante danese abbia grande potenziale, ma necessiti di un sistema di gioco più offensivo per rendere al meglio. Al Napoli, invece, la fase offensiva è più strutturata e legata alle direttive tattiche di Conte.

Napoli e la sfida dell’adattamento

Hojlund e McTominay sono però stati in grado di adattarsi immediatamente all’impatto con il calcio italiano. Il club azzurro punta su di loro per rinforzare una rosa giovane e competitiva, anche se la pressione resta alta.

L’opinione di Schmeichel sta perciò dividendo e facendo discutere, ma conferma l’attenzione internazionale sul progetto del Napoli e sul lavoro del tecnico leccese. Se i due ex United continueranno a imporsi in Serie A, la loro scelta potrebbe presto essere rivalutata come un passo di crescita, non un ‘errore di percorso’.