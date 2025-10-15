Quando Conte chiama, nessuno dice no: accordo raggiunto per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Antonio Conte ha avuto un ruolo decisivo nel rinnovo di Zambo Anguissa. Il tecnico, fin dal suo arrivo a Napoli, ha espresso alla società e al giocatore il desiderio di proseguire insieme.

“Antonio Conte più volte in estate gli ha fatto capire come ci tenesse a trattenerlo: il rinnovo di Anguissa è allo scambio di documenti.”

Un segnale chiaro di continuità per il Napoli, che con il camerunese intende consolidare la propria identità tattica a centrocampo. Il giocatore, apprezzato per equilibrio e forza fisica, si è confermato elemento chiave anche in questa stagione 2025/2026.

Rinnovo vicino e ruolo centrale nel progetto tecnico

Il nuovo contratto garantirà ad Anguissa un prolungamento fino al 2028, con adeguamento economico e bonus legati ai risultati del club. L’obiettivo di Conte è mantenere solidità e carattere in mediana, costruendo intorno a lui un gruppo affidabile per l’intera stagione.

Il Napoli, che punta in alto in Serie A, considera il rinnovo del centrocampista una priorità strategica dopo quelli di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Un segnale di stabilità e fiducia che arriva in un momento cruciale del progetto azzurro.

Il peso di Anguissa nel Napoli di Conte

Anguissa rappresenta l’equilibrio del Napoli di Conte: recupera palloni, imposta, e garantisce la transizione rapida che il tecnico vuole vedere in campo. Nella stagione 2025/2026 il suo rendimento è stato costante, con prestazioni di alto livello anche contro le big del campionato.

Per Conte, il camerunese è uno dei leader silenziosi del gruppo: un giocatore di personalità e affidabilità, destinato a restare un punto fermo nel progetto tecnico.

Manca solo la firma, ma la decisione è presa. Il Napoli blinda Zambo Anguissa e conferma la piena fiducia nel lavoro di Antonio Conte, che continua a plasmare la squadra secondo la propria visione: intensità, solidità e appartenenza.