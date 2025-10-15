Home ->

Quando Conte chiama, nessuno dice no: accordo raggiunto per il rinnovo

Antonio Conte sorride a bordo campo durante una partita del Napoli nella stagione 2025/2026.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Antonio Conte ha avuto un ruolo decisivo nel rinnovo di Zambo Anguissa. Il tecnico, fin dal suo arrivo a Napoli, ha espresso alla società e al giocatore il desiderio di proseguire insieme.

“Antonio Conte più volte in estate gli ha fatto capire come ci tenesse a trattenerlo: il rinnovo di Anguissa è allo scambio di documenti.”

Un segnale chiaro di continuità per il Napoli, che con il camerunese intende consolidare la propria identità tattica a centrocampo. Il giocatore, apprezzato per equilibrio e forza fisica, si è confermato elemento chiave anche in questa stagione 2025/2026.

Rinnovo vicino e ruolo centrale nel progetto tecnico

Il nuovo contratto garantirà ad Anguissa un prolungamento fino al 2028, con adeguamento economico e bonus legati ai risultati del club. L’obiettivo di Conte è mantenere solidità e carattere in mediana, costruendo intorno a lui un gruppo affidabile per l’intera stagione.

Anguissa del Napoli esulta rivolto verso il pubblico allo Stadio Maradona durante la stagione 2025/2026.
Anguissa del Napoli celebra sotto la curva dei tifosi durante una gara casalinga di Serie A.

Il Napoli, che punta in alto in Serie A, considera il rinnovo del centrocampista una priorità strategica dopo quelli di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Un segnale di stabilità e fiducia che arriva in un momento cruciale del progetto azzurro.

Il peso di Anguissa nel Napoli di Conte

Anguissa rappresenta l’equilibrio del Napoli di Conte: recupera palloni, imposta, e garantisce la transizione rapida che il tecnico vuole vedere in campo. Nella stagione 2025/2026 il suo rendimento è stato costante, con prestazioni di alto livello anche contro le big del campionato.

Per Conte, il camerunese è uno dei leader silenziosi del gruppo: un giocatore di personalità e affidabilità, destinato a restare un punto fermo nel progetto tecnico.

Manca solo la firma, ma la decisione è presa. Il Napoli blinda Zambo Anguissa e conferma la piena fiducia nel lavoro di Antonio Conte, che continua a plasmare la squadra secondo la propria visione: intensità, solidità e appartenenza.

Clemente Grimaldi

