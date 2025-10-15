Napoli, Conte verso Torino con un dubbio: turnover o rischio?

Le ultime sedute a Castel Volturno hanno confermato il pieno recupero di Matteo Politano, ma lo staff tecnico invita alla cautela. Dopo la sosta, Antonio Conte vuole evitare rischi fisici, consapevole che in ventidue giorni si giocheranno sette partite.

“Ha smaltito il problema, ma Conte valuterà se farlo partire dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso”

A riportarlo è Francesco Modugno su Sky Sport 24, spiegando che la priorità sarà preservare gli equilibri e gestire le energie. Il Torino di Marco Baroni rappresenta un test fisico impegnativo, e Politano potrebbe essere risparmiato per entrare nel momento più caldo del match.

Alternative e soluzioni tattiche

Conte prepara diverse opzioni: Elmas e Spinazzola si contendono una maglia. Politano, dal canto suo, resta il giocatore più completo per interpretare entrambe le fasi.

Nel Napoli di Conte è l’uomo che dà ritmo e imprevedibilità, capace di saltare l’uomo e chiudere le transizioni. Un profilo prezioso che l’allenatore preferisce non forzare troppo presto.

Politano e il rendimento stagionale

In questo avvio di stagione, Politano è stato tra i più continui del Napoli. Ha collezionato solo un assist, ma si è confermato uno degli esterni più produttivi della Serie A.

Conte apprezza la sua capacità di sacrificarsi e la duttilità nel gioco senza palla. Le sue prestazioni restano un punto fermo, ma la gestione dei minuti sarà determinante per mantenerlo integro fino a fine anno.

Il Napoli conta su di lui per dare continuità e verticalità. La trasferta di Torino può essere il momento ideale per ritrovare ritmo e fiducia.

Torino-Napoli sarà una prova importante non solo per la squadra ma anche per Politano. Conte lo considera un titolare, ma lo userà con attenzione. Che parta dall’inizio o dalla panchina, la sua qualità resta un’arma destinata a pesare nel cammino del Napoli.