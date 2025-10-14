Da De Bruyne a Hojlund, i minuti dei giocatori del Napoli nella pausa per le Nazionali di ottobre

I due leader del Napoli, Giovanni Di Lorenzo e Scott McTominay, hanno confermato affidabilità e continuità anche con le rispettive nazionali. Entrambi hanno disputato due gare complete, accumulando 180 minuti ciascuno e offrendo prestazioni solide.

Il capitano azzurro ha mantenuto il livello mostrato anche in Italia-Israele, mentre lo scozzese continua a essere un punto fermo per la Scozia, sia in fase di copertura che negli inserimenti. Due pilastri che tornano a disposizione di Antonio Conte con fiducia e condizione.

De Bruyne e Anguissa gestiti, Elmas sempre in campo

Tra i protagonisti internazionali, Kevin De Bruyne ha disputato 171 minuti con il Belgio, dosando le energie ma confermando il suo peso tecnico. Frank Anguissa ha giocato 105 minuti con il Camerun, mostrando progressi dopo il recente rientro fisico.

Sempre presente, invece, Eljif Elmas, che con la Macedonia del Nord ha completato entrambe le partite. Un segnale positivo per Conte, che potrà contare su un giocatore pienamente rodato e pronto a ritrovare spazio al Maradona.

Spinazzola e Hojlund, ritmo crescente

Leonardo Spinazzola, impegnato con l’Italia, ha collezionato 33 minuti totali nelle due gare, minuti utili per ritrovare condizione e continuità dopo l’ultimo infortunio. Rasmus Hojlund, invece, ha sommato 147 minuti con la Danimarca, confermando la sua crescita e trovando fiducia in zona offensiva.

Più gestiti Billy Gilmour (120 minuti con la Scozia) e il giovane Marianucci (135 minuti nelle giovanili azzurre), mentre Meret è rimasto in panchina, pronto a tornare titolare in Serie A con energie integre.

Conte ritroverà così un gruppo con carichi di lavoro differenti, ma nel complesso in buona condizione. In tutto sono 1241 i minuti trascorsi in campo dai giocatori di Conte durante la sosta. I big rientrano motivati, e chi ha riposato potrà garantire freschezza. Con il campionato alle porte, il Napoli si prepara a ripartire da una base solida, guidata dal suo capitano Di Lorenzo e da un De Bruyne sempre più inserito nei meccanismi azzurri.