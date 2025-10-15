Mkhitaryan lancia la sfida a Roma e Napoli: la frase che scuote lo spogliatoio

Con la sua solita lucidità, Mkhitaryan ha descritto il momento dell’Inter come cruciale per la stagione.

“Le prossime gare contro Roma e Napoli saranno un esame per capire dove possiamo arrivare.”

Parole che riflettono una mentalità ambiziosa, ma anche la consapevolezza che ogni passo falso può cambiare la rotta del campionato. La sfida del Maradona diventa quindi una prova di maturità: affrontare il Napoli, in crescita e sostenuto da un ambiente caldo, servirà a misurare la tenuta mentale e tattica della squadra di Chivu.

Mkhitaryan, il faro dell’Inter di Chivu

Arrivato come uomo d’esperienza, Mkhitaryan si è trasformato in uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della formazione nerazzurra.

Adattarmi in un gruppo con tanti campioni non è stato facile, ma ho fatto del mio meglio.

Le sue parole spiegano l’attitudine di chi ha imparato a leggere i momenti e a gestire la pressione. A 33 anni, il centrocampista armeno è oggi il simbolo dell’equilibrio che serve per vincere partite difficili come quella di Napoli.

Napoli, il banco di prova per capire tutto

Contro il Napoli, l’Inter avrà l’occasione di dimostrare continuità e maturità. I nerazzurri arrivano forti dei risultati, ma affrontare una squadra che ha ritrovato ritmo e fiducia non sarà semplice.

Per Mkhitaryan e i suoi compagni, il Maradona rappresenta un punto di svolta: una vittoria potrebbe dare la spinta definitiva alla corsa scudetto, mentre una caduta aprirebbe interrogativi. Napoli, come sempre, sarà il giudice silenzioso del vero valore di questa Inter.

Parole, consapevolezza e ambizione: l’Inter si prepara a vivere la trasferta di Napoli come una tappa decisiva. Lo spirito è quello giusto, e chi parla di “esame” sa bene che a volte le partite più difficili sono anche le più rivelatrici.