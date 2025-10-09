Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Emergenza senza fine per Conte, un big rischia di saltare l’Inter: cosa sta succedendo

Brutte notizie per il tecnico azzurro: un altro fedelissimo è a serio rischio per la gara contro gli uomini di Chivu

L’infermeria del Napoli si sta riempendo sempre di più, e Antonio Conte deve fare i conti con una lista di guai muscolari che minacciano di sconvolgere i piani per le prossime settimane cruciali.

Ieri, gli esiti degli accertamenti su Matteo Politano e Stanislav Lobotka hanno confermato i timori: entrambi alle prese con lesioni che li terranno lontani dal campo per periodi non brevissimi. E come se non bastasse, oggi il Corriere dello Sport suona l’allarme su Amir Rrahmani.

Napoli, raffica di stop: Rrahmani ancora ko

Il kosovaro, che avrebbe dovuto riprendere a pieno regime contro il Milan, resta inchiodato ai box, in attesa di un via libera che non arriva. Il Corriere dello Sport avverte che non ci sarà né a Torino né a Eindhoven, e l’Inter diventa un miraggio.

Napoli, raffica di stop: Rrahmani ancora ko (LaPresse) – spazionapoli.it

A questo si aggiunge anche l’incertezza continua su Alessandro Buongiorno, e il quadro per le prossime sfide si fa nerissimo: il Napoli potrebbe presentarsi senza pedine fondamentali per lo scacchiere del tecnico leccese, con un calendario fitto di impegni nazionali ed internazionali.

Il tour de force post-sosta, tra Torino, PSV, Inter, e Lecce, testerà il vero carattere di questa squadra: senza i big, sarà un Napoli in difficoltà, ma se supererà l’esame, ne uscirà rafforzato. Mister Conte lo sa bene: la vittoria si forgia nelle difficoltà, e il suo Napoli sembra seguirlo al 100%.

Laura Bisogno

