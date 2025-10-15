“Il Napoli finirà terzo”, l’ex Juve e Inter non ha dubbi: Conte prepara la risposta sul campo

Un giudizio che ha fatto discutere. L’ex centrocampista Hernanes ha indicato il Napoli come terza forza della Serie A 2025/2026, dietro altre contendenti. Una frase che a molti, in città, è suonata come una mancanza di rispetto verso chi solo un anno fa ha vinto il campionato con merito. Oggi la squadra di Antonio Conte vuole ricordare a tutti che la fame e l’orgoglio non sono svaniti.

Il commento che accende il Napoli

Hernanes, tramite il suo profilo Instagram, ha offerto la sua lettura dell’attuale classifica:

“La graduatoria riflette l’equilibrio del campionato, ma vedo il Napoli al terzo posto. In cima alla classifica c’è l’Inter, accanto metto il Milan e infine – al terzo posto il Napoli”

Una frase che ha colpito il tifo azzurro, abituato a sentirsi protagonista e non comprimario. Il tecnico Conte e i suoi uomini, da Di Lorenzo a Politano, sanno bene che le parole non bastano. Servirà il campo per ristabilire le gerarchie e riportare il rispetto verso una squadra che resta una delle più complete della Serie A.

Conte e la fame dei campioni

Conte ha costruito un gruppo che non vuole vivere di ricordi. La solidità difensiva, la crescita di Hojlund e l’energia di Anguissa stanno restituendo identità e mentalità.

All’interno dello spogliatoio si respira consapevolezza: essere campioni d’Italia significa non accontentarsi, soprattutto quando il giudizio esterno sembra ridimensionare il valore del progetto.

Un segnale per tutto il campionato

Napoli ha imparato a non cercare consensi, ma risultati. Le parole dell’ex centrocampista brasiliano sono solo un pretesto per accendere un gruppo che vuole tornare protagonista, spinto dall’orgoglio di una piazza che non dimentica quanto valga il tricolore cucito sul petto.

Il sole c’è, ma è un sole del tramonto. La gloria e i risultati sono frutti di quello che hanno costruito lo scorso anno.

Napoli non risponde con le dichiarazioni, ma con il lavoro quotidiano. Chi lo dà per terzo, presto dovrà fare i conti con la voglia di riscatto di una squadra che sa ancora come vincere.