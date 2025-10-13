Il Napoli fa attenzione, si studia il ritorno: i dettagli

Tra i tanti calciatori girati in prestito a farsi le ossa, uno in particolare sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni: i dettagli.

Si sa, in una rosa così ampia non c’era spazio per tutti e così, dopo attenta valutazione in ritiro, per diversi elementi si è optato per una cessione a titolo temporaneo.

Operazioni che, oltre a permettere tutti gli incastri necessari per le liste, consente alla società azzurra di operare un attento monitoraggio dei calciatori mandati in prestito.

Napoli, un azzurro potrebbe ritornare: i dettagli

Se il Napoli ha deciso di tenere i talentuosissimi Vergara ed Ambrosino in rosa, consentendo loro di crescere di fianco a campioni assoluti del calibro di De Bruyne, per Hasa si è optato per un prestito alla Carrarese in Serie B. Nonostante avesse stupito in positivo nel corso dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, alla fine ha prevalso l’opzione del prestito.

Alla Carrarese, sotto gli ordini di mister Calabrò, il classe ’04 italo-albanese si sta mettendo in mostra, collezionando 4 presenze condite da 1 gol e 2 assist decisivi. Prestazioni che, evidentemente, non devono essere sfuggite a Manna e a tutto il board azzurro che, al termine della stagione, potrebbero valutare un suo rilancio.