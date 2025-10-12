Napoli, che fatica: i prossimi mesi saranno durissimi

La sosta Nazionali è in procinto di giungere al termine e gli azzurri, al rientro, sono attesi da un vero e proprio tour de force. Ecco i dettagli.

Se l’annata precedente è stata caratterizzata dalla presenza di una sola competizione (un’anomalia nella gestione De Laurentiis), che ha permesso di dosare meglio le forze, quest’anno è palese che non sarà così.

Infatti, le partite per gli azzurri sono più che raddoppiate e, al rientro di questa ennesima sosta per le qualificazioni al Mondiale 2026, gli uomini di Conte sono attesi da un filotto a dir poco massacrante.

Ahia Napoli, quante partite ti aspettano: i dettagli

Con il Genoa si è chiuso il primissimo mini-ciclo di quest’annata, con gli azzurri usciti quasi a bottino pieno dal filotto. Non si poteva chiedere di meglio ad una squadra che sta ancora cercando la sua quadra tattica definitiva. Purtroppo, il tempo per rifiatare è davvero esiguo: sabato alle 18:00 si torna in campo contro il Torino e, da lì, inizierà la giostra.

Infatti, dal 18 ottobre al 28 gennaio, gli azzurri sono attesi da un calendario micidiale:

OTTOBRE

Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18

Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21

Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18

Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30

NOVEMBRE

Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18

Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45

Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)

Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21

Insomma, servirà il massimo dello sforzo da parte di tutti gli azzurri, chiamati a un vero e proprio tour de force. Antonio Conte saprà tenere la barra dritta e concedere il giusto minutaggio a tutti, soprattutto a chi ha avuto poche occasioni di dimostrare il proprio valore. Ci attende una lunga stagione.