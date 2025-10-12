Verso Torino – Napoli, due ballottaggi e una certezza: le ultime di formazione

Le riflessioni dei tifosi del Napoli sono già proiettate verso la prossima partita di campionato contro il Torino: arrivano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione.

È un Napoli che non vuole mollare la presa. Anzi, l’obiettivo è quello di mettere ulteriore pressione alle inseguitrici (Roma compresa, considerando che la squadra di Gian Piero Gasperini è al primo posto, insieme proprio agli azzurri), al rientro dalla seconda sosta di stagione per le Nazionali. Contro il Torino, i campioni d’Italia in carica cercheranno di darsi un’ulteriore iniezione di fiducia, in vista di un mini – ciclo che potrebbe dire già abbastanza sulla stagione. Ci sarà, infatti, anche lo scontro diretto contro l’Inter (in programma sabato 25 ottobre) in questo lotto di partite, a dimostrazione di come si è già a un possibile bivio.

Non un pensiero che, al momento, tiene banco nella testa di Antonio Conte, che è alle prese, frattanto, di diversi dubbi di formazione, dettati da due stop importanti come quelli di Stanislav Lobotka e di Matteo Politano (clicca qui per tutte le ultime novità). Senza dimenticare Amir Rrahmani, che dovrebbe essere out anche per la trasferta di Torino. Come scenderà, a questo punto, il Napoli in campo? Proviamo a fare luce sulle possibili scelte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Ultime notizie Napoli calcio, ballottaggio in porta e non solo

Come al solito, in vista del Torino andrà in scena il solito ballottaggio tra i pali, con Alex Meret e Vanja Milinkovic – Savic a giocarsi un posto da titolare.

Al momento, non emergono particolari indicazioni a tal riguardo, considerando soprattutto che andrà capito quali saranno le condizioni del serbo, che non ha potuto rispondere alla chiamata della sua Nazionale per un problema alla schiena.

Occhio, però, a quanto potrebbe accadere nelle altre zone del campo. Appare assodato che, al posto di Lobotka, ci sarà Billy Gilmour (clicca qui per leggere la sua intervista), mentre al posto di Politano sperano ben tre calciatori. La prima idea porta a David Neres, insidiato però sia da Leonardo Spinazzola che da Eljif Elmas.