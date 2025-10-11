Gilmour: “De Bruyne? Bene per tutti”, poi risponde sul periodo negativo di McTominay

Il centrocampista della SSC Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto dal ritiro della Nazionale scozzese: l’azzurro ha parlato sia di Kevin De Bruyne che di Scott McTominay.

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Napoli dovrà affrontare il Torino: un appuntamento da non sbagliare, anche per mandare un ulteriore segnale all’intero campionato. Con ogni probabilità, l’incrocio contro i granata sarà occasione per Billy Gilmour di agire dal primo minuto, considerando l’infortunio patito dal suo compagno di reparto, Stanislav Lobotka, nell’ultima sfida contro il Genoa. Antonio Conte nutre enorme fiducia nei confronti del centrocampista partenopeo, che tanto lo ha voluto nell’estate del 2024.

Ci si aspetta, dunque, che l’ex Brighton possa cogliere la palla al balzo per non far rimpiangere il regista slovacco, che ne avrà per circa un mese. Lo stesso Billy Gilmour è intervenuto dal ritiro della Nazionale, esprimendo le sue considerazioni sui suoi due compagni di squadra, Kevin De Bruyne e Scott McTominay, quest’ultimo compagno anche nella nazionale scozzese.

Billy Gilmour parla di De Bruyne: parole speciali per il belga

Il centrocampista di proprietà della SSC Napoli, Billy Gilmour, ha parlato dal ritiro della Nazionale, tra le altre cose, dello stare nella stessa squadra di un campione dal calibro di Kevin De Bruyne.

Di seguito, quanto dichiarato dallo scozzese e riportato dal Daily Mail:

“Quando Kevin De Bruyne arriva in una squadra, tutti sanno quanto è bravo a giocare. Lo vedi ogni giorno in allenamento e nelle partite. Quando un grande giocatore come quello firma per la tua squadra, è buono. Tutti i ragazzi che sono venuti con i nuovi acquisti hanno fatto bene, ma, per me, è competere con questi ragazzi per cercare di vincere più partite possibili e divertirsi”.

McTominay in crisi? Il suo compagno di Nazionale Gilmour lo difende

Nel corso dell’intervento in questione, Billy Gilmour ha parlato anche del suo compagno di squadra, sia in casa Napoli che con la Nazionale Scozzese, Scott McTominay.

L’ex Manchester United è alle prese con un periodo non altamente performante, soprattutto in fase realizzativa, ma il numero 6 azzurro non ha dubbi su quella che sarà la sua reazione: