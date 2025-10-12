Politano, novità sul suo ritorno in campo: quando può rientrare

Le condizioni di Matteo Politano tengono i tifosi del Napoli con il fiato sospeso: arrivano novità in merito al suo ritorno in campo.

Manca poco meno di una settimana al ritorno in campo del Napoli che, al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali di questa stagione, è atteso dalla sfida contro il Torino, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Un ulteriore banco di prova per la squadra di Antonio Conte, che vorrà senza dubbio proseguire il cammino di questa primissima fase di campionato. D’altronde, il primo posto in classifica a quindici punti (al pari della Roma, ndr) è un ottimo punto di ripartenza per i campioni d’Italia in carica, che mai hanno nascosto di voler difendere il titolo conquistato nella scorsa annata.

Non mancano, però, le problematiche dalle parti di Castel Volturno: in particolare, sono due gli infortuni che potrebbero pesare e non poco, ossia quelli di Stanislav Lobotka e di Matteo Politano. Se per lo slovacco si dovrà attendere un po’ di tempo, per l’esterno ex Sassuolo e Inter c’è una piccola e flebile speranza per la sfida contro il Torino. Tuttavia, la sensazione è che potrebbe tornare anche disponibile per la partita di UEFA Champions League, contro il PSV Eindhoven.

News SSC Napoli, le ultime sulle condizioni di Matteo Politano

Matteo Politano quando farà il suo ritorno in campo? L’edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di stimare i tempi di recupero.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Contro il Genoa s’è fermato anche Politano per una lesione distrattiva al gluteo destro: dopo aver saltato la Nazionale è ovviamente in forte dubbio per il Torino, ma considerando che il problema non è serio come quello di Lobotka, l’idea è che al massimo rientrerà per la successiva a Eindhoven con il Psv in coppa (martedì 21 ottobre)”.

Politano, chi al suo posto contro il Torino? Le ultime

Il tecnico del Napoli Antonio Conte, ovviamente, sa di doversi mettere al riparo e pensare già a chi potrebbe sostituire Matteo Politano (almeno) per la sfida contro il Torino.

Segue quanto scritto dal Corriere dello Sport oggi in edicola, in merito: