Sosta Nazionali, il Napoli spicca: due azzurri a segno

C’è sempre un po’ di Napoli anche durante la sosta per le Nazionali, con due azzurri in goal nelle partite disputate oggi. Ecco di chi si tratta.

Quella del Napoli di Antonio Conte è una rosa profonda, di qualità e composta da calciatori eccezionali che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di avere tutte le carte in regola per competere fino alla fine.

Tanti gli azzurri chiamati in Nazionale e se da un lato l’ansia per eventuali infortuni è sempre presente, dall’altro cresce l’orgoglio di avere calciatori tanto forti e tutti nel giro delle rispettive selezioni.

È sempre Napoli, anche in Nazionale: gli azzurri in goal

Durante le partite disputate oggi, sono scesi in campo due assoluti beniamini della piazza: Scott Mctominay e il nuovissimo 9 azzurro Rasmus Hojlund. Ovviamente, entrambi gli ex United hanno segnato, rispettivamente contro la Bielorussia e la Grecia. Se Scott ha fatto un gol dei suoi – stop di petto e sinistro chirurgico all’angolino – il danese ha messo a segno un gol da rapace d’area di rigore.

Infatti, approfittando dello svarione difensivo degli ellenici, Rasmus ha anticipato l’uscita del portiere con un delizioso tocco d’esterno a togliere tempo e possibilità d’intervento. Fanno 3 in 2 partite per la Nazionale e 6 nelle ultime 4 contando anche il club. Insomma, un vero e proprio momento d’oro per il nuovo idolo azzurro.