Napoli, duello tra Neres e Lang: con l’assenza di Politano toccherà a loro

Con l’infortunio rimediato da Matteo Politano ora toccherà a David Neres e Noa Lang prendersi la scena: Conte si affida a loro

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato alle ore 18:00, al rientro dalla sosta delle Nazionali. Antonio Conte dovrà modificare la sua rosa per via di assenze pesanti come quella di Stanislav Lobotka e Matteo Politano.

Anche in difesa la situazione è ancora critica, ma con Alessandro Buongiorno vicino al rientro. Il tecnico non appare preoccupato, in quanto la rosa è ben strutturata per gestire tali difficoltà nel corso della stagione. Giocare senza due perni, non sarà affatto semplice.

Neres – Lang, è il momento di brillare: Politano difficile da sostituire

Politano è l’arma in più di Conte e del Napoli. La sua capacità di abbassarsi a fare il quinto – in fase di non possesso – è da onorare e rispettare. Con la sua assenza difficilmente ora si vedrà un gioco come quelle delle prime uscite stagionali.

Con l’italiano ai box, ora è pronta – presumibilmente – la staffetta tra Neres e Lang, anche se non è improbabile un 4-3-3 già nella gara contro il Torino, con entrambi al fianco di Hojlund o Lucca. Per il primo si tratta di una possibilità di mettere ritmo nelle gambe, senza rischiare ulteriori acciacchi.

L’ex PSV, invece, ha l’occasione di far ricredere di sé al tecnico e ai tifosi stessi. Arrivato con tante aspettative, solo pochi minuti concessi fin qui.

Politano arma in più, lo dicono i numeri: il dato

Non più un’ala come un tempo, ma un esterno di gamba e sacrifico capace di compiere nel migliore dei modi entrambe le fasi di gioco. Politano reincarna lo spirito dei tifosi del Napoli per passione e grinta ed è, ormai, diventato parte del popolo partenopeo.

Stando ai dati forniti da Opta, Politano è secondo in Serie A per ‘Expected Assists‘, a 1.68. Avanti solo Federico Dimarco a 2.33.

Il suo uno contro uno sulla fascia è ben noto a tutti ed è sicuramente un aspetto che il Napoli cercherà di colmare senza di lui. Neres, ad esempio, in quest’ottica, può essere determinante. Quando il brasiliano gioca sulla corsia di destra ha sempre dimostrato di poter far male a chiunque. Conte ci spera, il tour de force è dietro l’angolo.