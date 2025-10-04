Verso Napoli – Genoa, Neres dal 1′? L’analisi è chiara: scelta fatta!

Arrivano indiscrezioni importanti riguardo la sfida tra Napoli e Genoa: David Neres si prepara a trovare spazio dal primo minuto

Domani alle ore 18:00 andrà in scena la sesta giornata di campionato, con il Napoli che ospiterà al ‘Diego Armando Maradona‘ il Genoa di Patrick Vieira.

Gli azzurri sono pronti a confermare la buona prova espressa in Champions League contro lo Sporting Lisbona, con l’intento di alzare la testa anche in campionato, a seguito del ko contro il Milan nell’ultima sfida. Antonio Conte è pronto a mantenere la vetta della classifica.

Napoli – Genoa, Conte ha già scelto: ecco spiegata l’analisi

Conte, sin dall’inizio della stagione, sta subendo alcune critiche per il nuovo sistema di gioco del suo Napoli: 4-1-4-1, con David Neres e Noa Lang in panchina. Difficile anche, però, privarsi di uno dei perni del centrocampo.

Se i tifosi richiamano ad alta voce il 4-3-3, Conte ha già preso una sua decisione. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, contro il Genoa, il tecnico non cambierà assetto e tantomeno farà turnover. Dopo la sosta, quando il Napoli giocherà sette partite in 22 giorni, ci sarà modo di passare agli esterni.

Neres e Lang dunque dovranno aspettare, secondo il giornale, ancora un po’ di tempo. Per ora i due restano l’arma in più da giocare nel corso della partita.