Milinkovic Savic out? La verità sulle sue condizioni: decisione già presa in vista del Torino

Il Napoli è costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. L’ultimo ad aver accusato un problema, in ordine cronologico, è stato Vanja Milinkovic Savic.

Il Napoli ha vinto nell’ultimo match casalingo contro il Genoa, ma Antonio Conte ha dovuto fare i conti con alcune problematiche importanti. Prima gli infortuni di Lobotka e Politano, poi quello di Vanja Milinkovic Savic che non scenderà in campo con la Serbia per i rispettivi impegni. Le condizioni dell’estremo difensore, però, sono già molto chiare e il club azzurro avrebbe già preso una decisione in vista del rientro dalla sosta.

Milinkovic Savic ci sarà contro il Torino: è ballottaggio con Meret

Sono giorni davvero movimentati in casa Napoli. Nonostante la sosta per le Nazionali, il club azzurro è costretto a fare i conti con l’emergenza infortuni. Dopo Lobotka e Politano, dal ritiro della Serbia era scattato l’allarme anche per Vanja Milinkovic Savic. Quest’ultimo, è alle prese con una lombalgia che però è già stata analizzata a fondo.

Come riportato da “Il Mattino” non ci saranno problemi per l’estremo difensore del Napoli. Il problema fisico non preoccupa affatto lo staff medico azzurro, con Vanja Milinkovic Savic che avrà modo e tempo di recuperare. L’ex Torino, infatti, sarà regolarmente a disposizione di Conte per la sfida contro il suo passato: l’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 18:00.

Naturalmente, il serbo non è certo della titolarità in quanto andrà in scena ancora il ballottaggio con Alex Meret. Quest’ultimo, non è sceso in campo nell’ultima giornata e non è da escludere una possibile titolarità. Ovviamente, l’ultima parola spetta ad Antonio Conte che aveva già “avvisato” i due portieri dell’alternanza che si sarebbe creata durante la stagione.