Incredibile Nigeria, paura per Osimhen e compagni: cosa è successo

Disavventura per l’ex Napoli, Victor Osimhen e i suoi compagni di squadra: è successo nelle ultime ore

La Nigeria di Victor Osimhen è ancora in corsa per ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Attualmente è terza nel gruppo C alle spalle di Benin e Sudafrica. Ma non è di calcio che ora parliamo.

Infatti, uno degli assoluti protagonisti del terzo scudetto del Napoli, ha dovuto fare i conti con una vera e propria disavventura durante il ritiro con la sua Nazionale, o meglio dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho.

Paura sull’aereo della Nigeria: ecco cosa è successo

Proprio dopo aver ottenuto il terzo successo nel girone, la squadra nigeriana era pronta a prendere il volo per arrivare Uyo per prepararsi alla sfida contro il Benin di martedì. Il volo, però, è durato appena 25 minuti, prima di dover tornare indietro.

Infatti, stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale della Nigeria, l’aereo su cui viaggiava la squadra e l’intero staff, è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a causa di una crepa sul parabrezza.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo un grande spavento per Osimhen e i suoi connazionali. La Nigeria ha poi ripreso poi il volo senza problemi.