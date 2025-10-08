Caso affare Osimhen, la Procura FIGC ha già deciso

Sul caso Osimhen bisogna segnalare delle importantissime novità.

Il Napoli è primo in classifica insieme alla Roma. Gli azzurri, vista la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, tornenno in campo sabato 18 ottobre in trasferta contro il Torino dell’ex giocatore partenopeo Marco Baroni.

Nel frattempo, però, la giornata di oggi in casa Napoli è stata contraddistinta dalla pubblicazione di alcuni dirigenti del Napoli nel momento in cui si stava trattando con il Lille l’arrivo di Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, è arrivato un annuncio molto importante.

Caso Osimhen, arriva un annuncio importante

Il giornalista Francesco Modugno ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Sky Sport Italia’:

“Il caso Osimhen e la faccenda plusvalenza, riproposta oggi dai collegi della Repubblica, non aggiungono nulla. Resta, infatti, l’ipotesi di reato di falso in bilancio. C’è da attendere l’udienza del 6 novembre, dove il Napoli presenterà l’ultima perizia di parte. Il club partenopeo, di fatto, presenterà il parere di un tecnico sul modo in cui sono stati valutati i tre giovani e Karnezis, che furono inseriti nella trattativa di 70 milioni di euro per l’ingaggio di Osimhen”.

Il corrispondente dell’emittente satellitare ha poi concluso il suo intervento: