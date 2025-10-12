Come sostituire Lobotka? De Bruyne arma a doppio taglio: il dato parla chiaro

L’infortunio di Stanislav Lobotka complica i piani in casa Napoli, con ora Conte alla ricerca di un sostituto: De Bruyne non scontato

Il Napoli per le prossime sfide, oltre a Matteo Politano, dovrà fare i conti con l’assenza di Stanislav Lobotka, cervello della squadra. La sua indisponibilità sicuramente si farà sentire, con Antonio Conte che ora studia possibili mosse, alcune anche a sorpresa.

Nelle ultime settimane si è parlato di un impiego da regista per Kevin De Bruyne, che già in carriera – delle volte – ha occupato quella posizione di campo. Un dato però fa ben riflettere, con il tecnico che a breve dovrà tirare le somme.

De Bruyne al posto di Lobotka: il dato ferma l’idea

Avere De Bruyne in rosa è sicuramente un privilegio, sia per la sua carriera che per il suo immenso talento. L’ex Manchester City in questa prima parte di campionato ha subito fatto parlare di sé, con prestazioni sempre più positive.

Stando ai dati forniti da Kickest, il belga è il primo calciatore della rosa del Napoli con più passaggi chiave riusciti. Quinto in classifica a quota 13, assieme a Pulisic, Soulé e Valeri. Impiegarlo dinanzi alla difesa dunque, non garantirebbe un approccio offensivo determinante.

Anche vero che, in caso di passaggio al 4-3-3 con De Bruyne regista, Scott McTominay potrebbe andare a ricoprire quel vuoto. Le prestazioni dell’ex United non sono apparse positive – almeno lato statistiche – come la scorsa stagione. Si attende la sua evoluzione in questo nuovo sistema di gioco.

Sostituto Lobotka, chi al suo posto? C’è anche Gilmour che scalpita

Il sostituto naturale dello slovacco è Billy Gilmour, tanto richiesto e voluto da Conte nella scorsa stagione. L’ex Brighton ha già lasciato il segno in questa stagione con la rete al Pisa ed, ora, si candida per una maglia da titolare.

Conte spesso è uscito allo scoperto sullo scozzese, definendolo ideale per costruzione dal basso per via della sua visione e intelligenza calcistica. Anche per struttura fisica e modo di giocare, rispecchia le caratteristiche dell’infortunato Lobotka. L’ultima parola spetterà sicuramente al tecnico, ma fino a sabato ci sarà un ballottaggio aperto tra lui e De Bruyne.

Il nodo principale da sciogliere sarà il modulo: 4-3-3 o nuovamente 4-1-4-1. La sfida contro il Torino è alle porte, ma è solo l’inizio del tour de force.