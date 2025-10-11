McTominay in ombra per “fare spazio” a De Bruyne? I numeri parlano chiaro – LE GRAFICHE

In questa prima fase di stagione, in casa Napoli fa discutere il rendimento di Scott McTominay: c’è un dato in confronto con la scorsa stagione che è eloquente.
Inizio di stagione positivo per il Napoli che, al termine della sesta giornata, si ritrova al primo posto, in coabitazione con la Roma, a quindici punti. Antonio Conte non vuole mollare la presa e intende arrivare nel migliore dei modi alla prossima sfida di Serie A, contro il Torino, avversaria dei campioni d’Italia in carica al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali.
Tanti i punti di discussione, però, che accendono il dibattito dei tifosi partenopei. Tra questi, c’è il rendimento di Scott McTominay: quest’ultimo, non è reduce da un momento particolarmente esaltante e c’è chi crede che ciò possa essere dettato dalla presenza di Kevin De Bruyne. Ma cosa dicono i numeri a tal riguardo? Guardando l’heatmap di questa stagione e mettendola a confronto con quella dello scorso anno, la sensazione è che tale tesi possa essere sostenuta solo fino a un certo punto.
Statistiche SSC Napoli, McTominay e le due stagioni a confronto
In queste settimane, il rendimento del centrocampista di proprietà della SSC Napoli è finito sotto la lente d’ingrandimento da parte di tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, il canovaccio tattico non sembra essere poi tanto diverso rispetto alla scorsa stagione.
L’heatmap della stagione ora in corso sembra essere quasi sovrapponibile a quella dell’annata 2024-25, così come si può evincere dai grafici sovrastanti (fonte: Sofascore). Si tratterebbe, dunque, di una mera questione di lucidità e non di nuovo ruolo ricamato in seguito all’arrivo in azzurro di Kevin De Bruyne.