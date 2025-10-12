Benitez allo scoperto sull’esperienza al Napoli: “Mentalità cambiata”, poi sullo Scudetto e Hojlund

Rafa Benitez, ex allenatore azzurro, è uscito allo scoperto sulla sua esperienza al Napoli. Non sono mancate considerazioni in merito alla stagione attuale

Rafa Benitez è sicuramente uno degli allenatori che sta più a cuore ai tifosi partenopei. Sin dal suo arrivo sono subito cambiate tante cose, con Aurelio De Laurentiis che ha cominciato ad avere una visione vincente del suo club. L’esperienza dell’ex tecnico di Real Madrid e Liverpool – tra molte – non è passata mai inosservata.

Dalla sua firma il Napoli ha cominciato a mettere in porto diverse trattative importanti, alcune anche impensabili. I vari Higuain, Albiol, Koulibaly, Mertens e tanti altri, sono proprio arrivati sotto la gestione dello spagnolo. Più che un semplice allenatore, dunque.

Benitez racconta la sua esperienza al Napoli: parole da brividi

Benitez è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento. Non sono ovviamente mancati pensiero al suo vecchio Napoli, capace di sorprendere anche in campo internazionale:

“Per me Napoli è stata un’esperienza particolare, sin dal primo giorno. Il club con me ha cambiato totalmente mentalità, arrivando ad essere vincente, provandoci tante volte. Prima di approdare negli azzurri potevo anche andare alla Juventus: ero anche interessato, ma non voglio dire perché non sia successo” – afferma il tecnico.

Il Napoli si è goduto diversi anni un allenatore vincente e con esperienza immensa in campo europeo. L’unico trofeo arrivato però è la Coppa Italia, nella stagione 2013-2014.

Napoli, Benitez dice la sua sullo Scudetto e Hojlund: il tecnico ci crede!

L’ex allenatore del Napoli ha voluto lanciare anche una sentenza netta nei confronti della stagione corrente, con più squadre attrezzate per contendersi il campionato di Serie A:

“Io direi di stare molto attento al Milan, non giocare le coppe aiuta. Il Napoli non è più una sorpresa, ha un tecnico forte e hanno la giusta mentalità per competere” – afferma Benitez.

Sono state espresse anche delle parole in merito all’inizio di stagione che sta vivendo Rasmus Hojlund, attaccante azzurro arrivato con grande energia e voglia di riscatto:

“Hojlund è molto bravo, gli allenatori dipendono tanto da un calciatore forte. Avere tutti questi fattori aiuta tanto la società ad essere vincente: è ciò che sta succedendo ora al Napoli” – conclude Benitez.

Il centravanti danese arrivato dal Manchester United è subito entrato nel cuore dei tifosi a suon di gol. Ora sta a lui trascinare i campioni d’Italia verso la conferma al titolo.