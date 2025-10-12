Ultim’ora Napoli, clamoroso retroscena di mercato: la conferma di Matteo Moretto

Una clamorosa rivelazione di Matteo Moretto infiamma i tifosi azzurri: la notizia riguarda un calciatore che è stato vicino al Napoli

La sessione estiva di calciomercato ha regalato sicuramente emozioni in casa Napoli, con Antonio Conte che può considerarsi soddisfatto del lavoro compiuto dalla società. L’obiettivo del club era quello di incrementare, soprattutto numericamente, la rosa.

Ciò è avvenuto, con molti nuovi arrivati che sono subito entrati nel cuore dei tifosi: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund sono l’esempio. L’organico che il tecnico ha a disposizione, permetterà ai campioni d’Italia di avere più risorse nel corso dell’annata.

Matteo Moretto allo scoperto sul mercato: il Napoli monitorava il calciatore

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti lato Napoli sul canale YouTube di Fabrizio Romano. La notizia ha subito entusiasmato i tifosi partenopei, anche se l’affare non è andato in porto.

Stando a quanto rilevato dal giornalista, il Napoli aveva pensato anche a Riccardo Orsolini come ruolo d’esterno. Per il club emiliano però, il classe ’97 era incedibile:

“Il Bologna ora proverà blindare il proprio gioiello con un rinnovo contrattuale, anche se i colpi di scena non sono da escludere. Gli azzurri però in estate c’erano” – afferma nel video.

L’asse calda con il Bologna dunque non era ferma al solo Sam Beukema e Dan Ndoye, volato via direzione Nottingham Forest. Il club partenopeo ha monitorato anche l’italiano, capocannoniere attuale della Serie A, a quota 4 reti.