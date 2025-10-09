Boom Hojlund: la cura Conte funziona anche in Nazionale

L’attaccante azzurro sta vivendo un magic moment: sin dal suo trasferimento all’ombra del Vesuvio, si è convertito in un vero e proprio bomber di razza.

Si scrive Rasmus Hojlund, si traduce con “gol”. L’attaccante del Napoli è al centro di un vero e proprio momento d’oro, in cui riesce a insaccare con frequenza e, soprattutto, con costanza, la palla alle spalle degli estremi difensori avversari. Fortemente voluto da Conte dopo il grave infortunio accusato da Lukaku, sin qui l’ex Atalanta ha ripagato alla grande le aspettative e la cifra per il suo acquisto.

Hojlund non si ferma più: doppietta in Nazionale

Convocato dal CT Riemer per questa sosta internazionale, Hojlund ha dimostrato di essere in un vero e proprio stato di grazia. Attualmente è in corso Bielorussia-Danimarca, match di qualificazione alla World Cup 2026, scontro pesantissimo visti i 3 punti in palio per il primo posto in classifica. In questo momento il risultato è sullo 0-4 per gli ospiti al termine della prima frazione di gioco, con una doppietta targata Hojlund.

Dunque, continua a segnare gol pesanti: il classe ’03 sale a quota 7 gol stagionali tra Serie A, Champions League e gare con la propria rappresentativa: in patria se lo godono e ringraziano la cura rivitalizzante di mister Conte e del suo Napoli, che ha risvegliato il fiuto del gol per un bomber che si era perso durante la sua avventura al Manchester United. Ora, la Danimarca sogna il Mondiale a discapito della Scozia di McTominay e Gilmour, ferma in questo momento a -2 punti in classifica nel gruppo C.