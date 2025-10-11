Napoli, rinnovo ad un passo: sarà uno dei più pagati della rosa, le cifre

In queste due, interminabili, settimane di pausa per le Nazionali c’è però il tempo di portare avanti tutte le trattative rimaste in sospeso. Tra queste, spiccano quelle relative ai rinnovi.

Un Napoli, quello di questo inizio stagione apparso piuttosto solito nonostante qualche piccola, fisiologica sbandata qua e là. Solidità che si fonda, qualora ci fossero dubbi, su meccanismi e uomini consolidati da tempo.

E sono proprio questi pilastri della squadra azzurra a fare le fortune di Antonio Conte, che può così contare sui cosiddetti “fedelissimi”. Tra questi, ne spicca uno particolarmente meritevole di rinnovo.

Napoli, rinnovo ad un passo per il pilastro azzurro: i dettagli

Spesso sottovalutato, poco appariscente e poco citato quando si tratta di elogiare la solidità della retroguardia azzurra, Amir Rrhamani è diventato un calciatore imprescindibile per questo Napoli. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal Mattino, la società partenopea avrebbe deciso di prolungare il contratto del kosovaro fino al 2028, con un’opzione per il 2029.

Sensibile anche l’aumento di stipendio, che toccherà i 4.1 milioni di euro a stagione, rendendo Amir uno dei più pagati della rosa. Un premio assolutamente meritato che ci dice quanto sia ormai indispensabile per il Napoli e i suoi equilibri. Dello stesso avviso è Aurelio De Laurentiis, che tiene in gran considerazione il classe ’94 e ha dato subito l’ok per il rinnovo contrattuale.

Nel frattempo, sempre secondo quanto riportato dal Mattino, nei prossimi giorni sarà in città il suo agente, Adrian Aliaj, per definire tutti i dettagli relativi al contratto e ai diritti d’immagine. Insomma, un grande riconoscimento per uno dei protagonisti di entrambi i Napoli Scudettati che, con questo prolungamento di contratto, chiuderà la carriera all’ombra del Vesuvio.