Napoli, Conte lo valuta ancora: chance importante per un azzurro

Il tecnico del Napoli valuta il posto da titolare, l’azzurra scalpita e si guadagna un vantaggio enorme: i dettagli.

Il Napoli si allena e recupera le energie in vista del ritorno in campo. Gli azzurri di Antonio Conte affronteranno il Torino per proseguire la striscia di risultati positivi dopo le vittorie con Sporting Lisbona in Champions League e con Genoa in campionato.

Antonio Conte dovrà compiere una serie di scelte complicate, soprattutto in virtù di alcuni giocatori che cercano spazio.

Tra questi anche David Neres, titolare contro il Genoa senza brillare. L’infortunio di Matteo Politano potrebbe riaccendere le speranze del brasiliano in vista del match al Torino, finalmente nel suo ruolo preferito.

“Neres ha un vantaggio non da poco: a differenza dei compagni impegnati con le nazionali, è rimasto a Castel Volturno. Questo gli permette di sfruttare interamente i giorni di sosta per lavorare con il tecnico, assimilandone i dettami e convincendolo definitivamente. Un lusso che, in queste fasi, può valere pure una maglia da titolare e l’occasione di mettersi in mostra nel ruolo che ha sempre detto di preferire, pur adattandosi ad ogni esigenza. – scrive il Corriere dello Sport. L’occasione contro i granata non è un semplice turno di servizio, ma una chance importante [..] Conte sa che David ha nelle gambe la velocità e la sfrontatezza per spaccare le partite e creare superiorità numerica, specialmente in un contesto tatticamente bloccato come potrebbe essere quello contro il Toro, attualmente peggior difesa del campionato con 13 gol subiti in 6 partite. Può essere un test probante per la maturità del giocatore“.