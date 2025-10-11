“Farò di tutto”, l’agente non ha dubbi: l’azzurro è carico

Un azzurro è carico al massimo per inseguire un obiettivo da tempo agognato: ne è sicuro il suo agente. Ecco tutte le parole.

Una squadra di uomini veri, quella messa su da Antonio Conte in concerto con la dirigenza azzurra, pronta a lottare e a sputare sangue per il conseguimento degli obiettivi personali e di squadra.

D’altronde, se il calcio insegna qualcosa, è proprio che la perseveranza e il duro lavoro prima o poi portano a risultati concreti. L’uso della parola obiettivo è emblematico: non esistono i sogni, solo ambizioni da coltivare.

Napoli, un azzurro pronto a tutto: le parole dell’agente

Dunque, una squadra dal tale rigore morale, non poteva che essere rappresentata da Giovanni Di Lorenzo, che di gavetta, sacrifici e ambizioni se ne intende. Partito dalle categorie più basse del calcio italiano, il 2 volte Campione d’Italia e 1 volta Campione d’Europa, ha un nuovo obiettivo: il Mondiale.

A confermarlo ci ha pensato Mario Giuffredi che, al Mattino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ho sentito Giovanni in queste ore, è carico al massimo e vuole conquistare il posto al Mondiale: non posso pensare che una carriera straordinaria come la sua non venga coronata da una partecipazione alla fase finale. Se la merita, e farà di tutto per dare il massimo e aiutare il gruppo”.

Dunque, il capitano azzurro è pronto a portare un po’ della verve contiana in un gruppo che avrà bisogno di tutta la “cazzimma” possibile. Il Mondiale manca ormai da troppo tempo e l’ennesima assenza sarebbe a dir poco imperdonabile. Gattuso, dal canto suo, potrà contare su un blocco a tinte napoletane di sicura affidabilità. C’è da esserne fieri.