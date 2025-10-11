Home ->

“Farò di tutto”, l’agente non ha dubbi: l’azzurro è carico

di
Gli azzurri esultano

Un azzurro è carico al massimo per inseguire un obiettivo da tempo agognato: ne è sicuro il suo agente. Ecco tutte le parole.

Una squadra di uomini veri, quella messa su da Antonio Conte in concerto con la dirigenza azzurra, pronta a lottare e a sputare sangue per il conseguimento degli obiettivi personali e di squadra.

D’altronde, se il calcio insegna qualcosa, è proprio che la perseveranza e il duro lavoro prima o poi portano a risultati concreti. L’uso della parola obiettivo è emblematico: non esistono i sogni, solo ambizioni da coltivare.

Napoli, un azzurro pronto a tutto: le parole dell’agente

Dunque, una squadra dal tale rigore morale, non poteva che essere rappresentata da Giovanni Di Lorenzo, che di gavetta, sacrifici e ambizioni se ne intende. Partito dalle categorie più basse del calcio italiano, il 2 volte Campione d’Italia e 1 volta Campione d’Europa, ha un nuovo obiettivo: il Mondiale.

Di Lorenzo in azione con la maglia della Nazionale
Napoli, un azzurro pronto a tutto: le parole dell’agente – LaPresse – Spazionapoli.it

A confermarlo ci ha pensato Mario Giuffredi che, al Mattino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Ho sentito Giovanni in queste ore, è carico al massimo e vuole conquistare il posto al Mondiale: non posso pensare che una carriera straordinaria come la sua non venga coronata da una partecipazione alla fase finale. Se la merita, e farà di tutto per dare il massimo e aiutare il gruppo”.

Dunque, il capitano azzurro è pronto a portare un po’ della verve contiana in un gruppo che avrà bisogno di tutta la “cazzimma” possibile. Il Mondiale manca ormai da troppo tempo e l’ennesima assenza sarebbe a dir poco imperdonabile. Gattuso, dal canto suo, potrà contare su un blocco a tinte napoletane di sicura affidabilità. C’è da esserne fieri.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
