Italia, dopo la convocazione è pronto all’esordio: Gattuso si affida all’azzurro

Dopo la chiamata arrivata per affrontare le sfide di Qualificazione al Mondiale, ora il calciatore del Napoli è pronto a scendere in campo

L’Italia scenderà in campo domani contro l’Estonia, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Martedì invece ci sarà la gara casalinga contro l’Israele, in una partita tutt’altro che scontata vista l’andata vinta per 4-5.

La squadra di Gennaro Gattuso si trova in una situazione ancora critica ed incerta, con i fantasmi che cominciano nuovamente a farsi vedere. Il primo posto sembra un miraggio, con la distanza di sei punti dalla capolista Norvegia: ad ampliare il distacco però è la differenza reti. 21 per gli scandinavi, 5 per gli azzurri.

Estonia – Italia: le probabili scelte di formazione, sorpresa Spinazzola?

Nel ritiro di Coverciano sono presenti solo tre calciatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola. Matteo Politano e Alessandro Buongiorno sono out per infortunio, mentre Lorenzo Lucca non è stato convocato.

Stando agli ultimi aggiornamenti di SkySport, l’Italia non cambierà assetto ed andrà avanti con il suo modulo. Spinazzola ha convinto Gattuso ed è pronto a scendere in campo dal 1′, anche se non è del tutto confermato.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Retegui, Kean.

Entro domani il tecnico scioglierà i suoi ultimi dubbi, specialmente tra l’esterno del Napoli e Andrea Cambiaso della Juventus: i due sono pronti a contendersi il posto da titolare. Per Spinazzola si tratterebbe dell’esordio sotto la guida di Gattuso.