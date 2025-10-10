Test amichevole per il Napoli, il risultato finale: brillano gli olandesi!

Gli azzurri hanno svolto una gara d’allenamento per non perdere il ritmo partita e testare varie soluzioni a disposizione di mister Conte

Mentre la maggioranza del gruppo squadra si è aggregata alle rispettive rappresentative nazionali, i giocatori rimasti a Napoli proseguono gli allenamenti sotto la gestione di Antonio Conte.

Il tecnico in questi giorni può testare nuove idee tattiche e mettere alla prova gli atleti a sua attuale disposizione a Castel Volturno, sia sul livello atletico e tattico che per quanto riguarda alcune soluzioni di gioco. Sotto gli occhi di tutti c’è Noa Lang, rimasto in terra partenopea durante questa sosta.

Il Napoli sfida l’Avellino: secco 3-0 per gli azzurri

Nella giornata odierna si è svolto un match amichevole contro l’Avellino, squadra campana occupante l’attuale quinta posizione della classifica di Serie B.

L’incrocio amichevole contro una delle squadre più sorprendenti della cadetteria si è concluso sul risultato di 3-0 a favore dei partenopei, con la gara indirizzata dalle reti di Sam Beukema, Antonio Vergara e del tanto atteso Noa Lang, tutte nel corso del secondo tempo.

Questa sfida è risultata molto importante per mettere alla prova giocatori sin qui poco appariscenti, come ad esempio il centrocampista italiano e l’ala olandese, due dei giocatori meno utilizzati sin qui e meno coinvolti nelle turnazioni dell’allenatore.

La prova odierna ha sicuramente fornito risposte positive a Conte. Con il tour de force alle porte, è il momento di avere l’intera rosa in forma e pronta a scendere in campo. Anche Lele Oriali e Giovanni Manna sono stati chiari: ci sarà spazio per tutti.