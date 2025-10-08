Lang al Napoli è già un caso? Spunta un dato inatteso: è accaduto prima della sosta

L’impatto dell’esterno olandese in maglia azzurra è stato tutt’altro che memorabile sin qui: i dati confermano le sue difficoltà

In un’estate sensazionale e molto movimentata in ambito calciomercato, il Napoli ha investito risorse economiche importanti per provare ad acquistare un degno erede di Khvicha Kvaratskhelia, partito a gennaio con un volo di sola andata in direzione Parigi. Ecco che, dunque, dopo essersi fatta trovare impreparata in inverno, la società ha acquistato Noa Lang dal PSV Eindhoven per 25 milioni di euro.

Dalle aspettative alla realtà: Lang, dove sei?

Il suo acquisto ha scatenato grandissima euforia nell’ambiente, desideroso di vedere un giocatore dal carattere fortissimo e dalle eccellenti qualità in termini di dribbling e agilità, sognando di rivedere un talento simile a quello del georgiano, che ha incantato la piazza durante la sua militanza azzurra. Eppure, in questi primi 3 mesi, Lang non si è fatto ricordare. O meglio, quasi non si è fatto vedere.

Come segnala il Corriere dello Sport, infatti, l’aggettivo giusto per definire i primi mesi di Lang al Napoli è “inutilizzato”: sin qui, è sceso in campo per un totale di circa 51′ minuti di gioco tra Serie A e Champions League. Dunque, questo minutaggio è il risultato di pochi spezzoni e per di più brevi. Aspettative totalmente ribaltate, con Lang che è diventato oramai un fantasma dalle parti di Castel Volturno, escluso anche dal giro della rappresentativa maggiore olandese.

Lang, minutaggio spaventoso: solo in quattro hanno fatto peggio

Scarsa considerazione da parte di mister Conte? Integrazione pessima? Comportamento non accettabile? Tutti interrogativi ai quali è impossibile dare risposta. Vi è una sola certezza: nonostante un acquisto oneroso, Lang non è mai stato seriamente considerato, data anche l’introduzione dei Fab Four a centrocampo, la linea pesante che ha permesso la convivenza del folto e importante reparto azzurro.

Fino a questo momento della stagione, solo quattro giocatori sono stati impiegati meno di Lang: i portieri di riserva Contini e Ferrante e, con loro, i due gioiellini del settore giovanile partenopeo, Ambrosino e Vergara. Per questi quattro giocatori lo scarso minutaggio è un punto già tenuto in considerazione, considerando che per i due talenti si tratta della prima stagione tra i grandi con i rispettivi debutti. Invece, per Lang, è ora di cambiare marcia, per smettere di essere scontento e sollevare la piazza.