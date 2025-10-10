Colpo di scena Napoli, l’agente ribalta tutto: l’annuncio

Una notizia che fa luce su una questione irrisolta. L’agente del calciatore azzurro ha rivelato tutto.

Il Napoli ha riconquistato la vetta della classifica, a pari merito con la Roma, grazie al successo in rimonta contro il Genoa. Gli azzurri, dopo la sosta delle Nazionali, torneranno in campo tra undici giorni contro il Torino.

Antonio Conte, intanto, pensa già alla sfida ai granata in cui sicuramente dovrà fare a meno degli infortunati Lobotka e Politano. Saranno invece da valutare i vari ritorni dei Nazionali. E tra questi c’è anche un azzurro, al centro di voci di mercato estive, che il suo agente ha voluto chiarire.

Il Napoli è stato l’assoluto protagonista dell’ultima sessione di calciomercato estiva tra acquisti di lusso e rinnovi importanti. E tra i rinnovi, c’è sicuramente quello di Alex Meret, oggetto di discussione per tutta l’estate.

Ma ora è l’agente Federico Pastorello, in un’intervista rilasciata a SportMediaset, a fare luce su quanto accaduto negli ultimi mesi, tra richieste, rinnovo e l’arrivo di Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole:

“Alex è stato tra i calciatori più richiesti in assoluto quando la scadenza si è avvicinata, ma lui ha sempre voluto il rinnovo con il Napoli. Le trattative del sono state lunghe, ma solo per alcuni obbiettivi contrattuali. In estate ha avuto 4-5 richieste concrete anche all’estero. Ha rinnovato nonostante sapesse dell’arrivo di Milinkovic-Savic e Conte è stato chiaro con lui e me. Vanja ha caratteristiche diverse e oggi il mister sta facendo staffetta, ma Alex non ha mai avuto dubbi sul restare a Napoli“.