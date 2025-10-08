Infortuni Politano e Lobotka, ecco quando torneranno i due uomini di Conte

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità sugli infortuni di Lobotka e Politano.

Dopo aver battuto lo Sporting CP in Champions League, il Napoli ha ottenuto un altro successo per 2-1. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto domenica scorsa il Genoa di Vieira con le reti realizzate da Frank Anguissa e Rasmus Hojlund.

Tuttavia, oltre ai tre punti, la gara contro il team rossoblù ha portato con sé anche gli infortuni di due perni del Napoli di Antonio Conte: Matteo Politano e Stanislav Lobotka. Quest’ultimo ha riportato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra. Mentre l’esterno italiano una lesione distrattiva del gluteo destro, ma andiamo a vedere quando questi due giocatori potrebbero tornare.

Napoli, ecco i tempi di rientro di Politano e Lobotka: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, Matteo Politano potrebbe tornare per il match del Maradona contro l’Inter del prossimo 25 ottobre. Mentre Lobotka, almeno per il momento, l’obiettivo è quello di farlo tornare prima della sosta di novembre: le due gare designate sono quella di Champions con l’Eintracht e quella di campionato con il Bologna.

Alessandro Buongiorno, invece, dovrebbe farcela tornare per la gara dopo la sosta, ovvero quella proprio la sua ex squadra: il Torino. Mentre per quanto riguarda i tempi di recupero Rrahmani bisogna aspettare ancora un po’.