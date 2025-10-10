“Certi infortuni ti segnano”, le parole su Lukaku non lasciano dubbi

Il belga sta lavorando per tornare il prima possibile, ma le ultime dichiarazioni dell’agente sono una sentenza netta.

Il Napoli, insieme alla Roma, guarda tutti dall’alto verso il basso. Il successo contro il Genoa ha riposizionato gli azzurri in cima alla classifica. Azzurri che torneranno ora in campo tra undici giorni contro il Torino.

Una sfida che Conte sta già preparando vista l’emergenza dovuta dagli infortuni di Politano e Lobotka. Una situazione infortuni, che inevitabilmente porta alla mente Romelu Lukaku. E sul belga ha parlato proprio il suo agente, facendo chiarezza su alcuni aspetti.

“Conte avrà un’arma in più”, le parole dell’agente fanno felice i tifosi

Sono passati quasi due mesi da quel 14 agosto, giorno dell’infortunio di Lukaku nell’amichevole contro l’Olympiakos. Big Rom da lì in poi, ha subito iniziato l’iter-riabilitavo per cercare di tornare il prima possibile.

E proprio su questo aspetto il suo agente, Federico Pastorello, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset, sottolineando alcuni dettagli sulla condizione fisica e mentale di Big Rom. Di seguito le sue parole: