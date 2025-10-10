Boom Napoli, Conte recupera il suo big per il Torino

Il tecnico azzurro prepara già la sfida contro i granata e arriva un’importante notizia, che lo renderà felice.

Il Napoli torna a comandare la classifica di Serie A, a pari punti con la Roma. La vittoria contro il Genoa ha sottolineato tutta la forza mentale degli uomini di Conte, che non hanno mai mollato la presa, riuscendo a ribaltare il risultato.

E tra poco più di dieci giorni, toccherà al Torino, vedersela con i campioni d’Italia. Azzurri che, però, arriveranno a Torino con qualche pezzo mancate. Ma l’ultimo aggiornamento, fa felice conte, che ritrova un pilastro della sua rosa.

Conte ritrova una pedina fondamentale: le ultime

Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, tornato titolare contro il Pisa e costretto, dopo 81 minuti, ad arrendersi nuovamente a causa di un problema muscolare. Ma sulle sue condizioni è arrivata una notizia importante, che farà felice Conte e i tifosi azzurri.

Infatti, come riportato da Sky Sport, il difensore italiano è sulla via della guarigione totale. Un segnale positivo per Conte, che almeno potrà convocare il grande ex della sfida. Nei prossimi giorni, il tecnico azzurro valuterà se rilanciarlo subito dal primo minuto o non correre troppi rischi.