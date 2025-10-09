Politano ko, ma quanto resterà fuori? La verità sulle sue condizioni

Le ultime sul recupero dell’esterno fedelissimo di Antonio Conte: i tempi di recupero sono finalmente chiari

Un fulmine a ciel sereno per Antonio Conte. Questa è la sensazione in merito all’infortunio di Matteo Politano, uno degli uomini chiave della sua squadra, che si è fermato durante la recente sfida di campionato contro il Genoa.

L’attaccante, sempre protagonista con la sua grinta e i suoi contributi difensivi, ha lasciato il campo con una smorfia di dolore, e gli esami medici hanno chiarito i tempi di recupero.

Infortunio Politano, ecco i tempi di recupero

Il ko riguarda una lesione distrattativa al gluteo, che lo terrà lontano dal rettangolo verde per un periodo che, sebbene non lunghissimo, lascia un vuoto nella formazione partenopea.

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il recupero è stimato in circa 2-3 settimane, con un possibile ritorno in campo il 21 ottobre, in occasione della trasferta di fuoco contro il PSV Eindhoven: un match che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino in Champions League.

Nel frattempo, il calendario offre una piccola tregua: l’esterno italiano dovrebbe saltare “solo” la prossima gara di Serie A contro il Torino, una partita comunque ostica contro una squadra in cerca di riscatto. Per mister Conte, invece, può essere un’opportunità per testare alternative tattiche, senza tralasciare il vero obiettivo: mantenere l’equilibrio che ha portato gli azzurri in vetta, anche senza uno dei suoi uomini più in forma.