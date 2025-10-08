Napoli, brutte notizie: due big si fermano, c’è lesione

Doppia lesione per gli azzurri, il comunicato del Napoli è chiaro: gli infortunati.
Dopo la vittoria casalinga contro il Genoa, il Napoli ricarica le batterie e approfitta della sosta per le Nazionali per rimettersi in sesto in vista della ripresa.
Una settimana impegnativa aspetta gli uomini di Antonio Conte al rientro in campo. Dopo la sfida al Torino ci sarà il PSV in Champions League e poi l’Inter di Chivu. Ma attenzione, perché non arrivano buone notizie in casa Napoli.
Politano e Lobotka KO, il comunicato
Il club azzurro ha infatti emanato un comunicato che riporta le condizioni fisiche di due big della rosa di Antonio Conte. Si tratta di Matteo Politano e di Stanislav Lobotka, entrambi costretti a fermarsi.
“Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico.
Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa.
Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro“, si legge nel comunicato.