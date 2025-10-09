Napoli, ancora un problema fisico: non c’è tregua per Conte

Ennesimo problema fisico per gli azzurri, che proseguono nel periodo negativo sul piano delle indisponibilità: non c’è pace per il tecnico salentino

La sosta per le nazionali darò modo ai calciatori del Napoli di recuperare le migliori condizioni fisiche dopo gli infortuni delle ultime settimane. Il rischio, però, che altri protagonisti azzurri possano infortunarsi è elevatissimo. Le gare dei prossimi giorni sono una trappola, ma per fortuna dei 9 giocatori convocati, solamente Anguissa sarà chiamato a trasferte particolarmente lontane.

Gli uomini di Conte torneranno a disposizione del mister dopo il 14 ottobre prossimo, potendo così avere qualche giorno di tempo per preparare la trasferta contro il Torino. Una gara potenzialmente trappola, con i granata che non arrivano da un periodo particolarmente felice e che sono chiamati a fare risultato per evitare di vedere la propria panchina traballare ulteriormente.

Milinkovic-Savic in dubbio: cos’è successo al portiere

Proprio contro la sua ex squadra, Milinkovic-Savic rischia di non essere della partita. Il portiere serbo ha avvertito un problema alla schiena dopo la gara con il Genoa, vinta per 2-1 in rimonta al Maradona. Un campanello d’allarme che ha subito fatto scattare sull’attenti lo staff partenopeo.

Il portiere non ha fatto in tempo per lasciare Napoli, per la sosta nazionali, che ha subito scelto una terapia conservativa per evitare qualsiasi tipo di rischio. La sua condizione verrà monitorata quotidianamente e, in caso di forfait, è pronto Alex Meret al suo posto.

Conte, intanto, dovrà sopperire anche alle assenze di Lobotka, Politano, il lungo degente Mazzocchi e Rrahmani, il cui problema fisico è più grave del previsto. Il kosovaro rischia di non farcela neanche per la sfida contro l’Inter in programma tra una ventina di giorni circa. Sulla via del rientro, invece, Buongiorno, pronto alla convocazione contro la sua ex squadra.