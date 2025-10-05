Home ->

Napoli, tutti i giocatori convocati in Nazionale: delusione per tre azzurri

di
Napoli, chi va in Nazionale

Chi sono tutti i giocatori che saranno impegnati con le loro Nazionali: che delusione per due azzurri.

Il Napoli scenderà in campo questa sera contro il Genoa per arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali. Il club azzurro vuole una vittoria utile a confermarsi nel gruppo di squadre in vetta alla classifica prima della pausa del campionato.

Intanto, i diversi ct hanno reso note le loro convocazioni ed è, quindi, ben chiara anche la panoramica di chi saranno i calciatori del Napoli che non si alleneranno a Castel Volturno da domani.

I convocati in Nazionale del Napoli: tre esclusi a sorpresa

Sono dodici gli azzurri convocati in Nazionale, ma ci sono anche degli esclusi a sorpresa: Lang e Beukema sono stati infatti esclusi dalle convocazioni dell’Olanda e resteranno così ad allenarsi alla corte di Conte. Escluso, in più, anche Lorenzo Lucca nelle convocazioni di Gattuso, che gli ha preferito anche Piccoli in seguito all’infortunio di Zaccagni.

I giocatori del Napoli in Nazionale
I convocati in Nazionale del Napoli: tre esclusi a sorpresa- LAPRESSE- spazionapoli.it

Di seguito tutti gli azzurri che, invece, sono stati convocati dalle loro Nazionali:

ITALIA – Meret, Di Lorenzo, Politano (vs Estonia e Israele)

ITALIA U21 – Marianucci (vs Svezia e Armenia)

SERBIA – Milinkovic-Savic (vs Albania e Andorra)

SLOVACCHIA – Lobotka (vs Irlanda del Nord e Lussemburgo)

BELGIO – De Bruyne (vs Macedonia e Galles)

MACEDONIA – Elmas (vs Belgio e Kazakistan)

CAMERUN – Anguissa (vs Mauritius e Angola)

SCOZIA – McTominay, Gilmour (vs Grecia e Bielorussia)

DANIMARCA – Hojlund (vs Bielorussia e Grecia)

