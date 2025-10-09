Mercato Napoli, il vice Di Lorenzo arriva dalla Serie A: di chi si tratta

Il calciomercato non dorme mai, e il Napoli ha messo nel mirino il vice del capitano: viene dal campionato italiano.

La squadra campione d’Italia ha risposto nel migliore dei modi all’amara sconfitta di San Siro, contro il Milan: prima vittoria in Champions League, contro lo Sporting Lisbona, e successo in campionato per 2-1 contro il Genoa di Patrick Vieira.

Ora, il campionato si ferma per la consueta sosta per le nazionali di Ottobre, che arriva nel momento giusto visti i numerosi infortunati in casa Napoli. Antonio Conte, si augura di poter recuperare qualche tassello, soprattutto in difesa dove si aspettano i ritorni di Buongiorno a Rrahmani. Da segnalare, intanto, un possibile vice Di Lorenzo per il mercato di Gennaio: arriva dalla Serie A, ecco di chi si tratta.

Napoli, Norton Cuffy nel mirino: la situazione

In estate, il club di De Laurentiis, è stato sicuramente tra le squadre protagoniste del calciomercato. Il Napoli, ha cercato di acquistare una valida alternativa in ogni reparto: attenzione al possibile terzino destro.

Durante il mercato estivo, Giovanna Manna ha provato ad acquistare per diverso tempo il vice Di Lorenzo, all’epoca individuato in Juanlu Sànchez. L’infortunio di Romelu Lukaku, però, ha complicato i piani degli azzurri, che hanno virato su Rasmus Hojlund per sostituire il belga.

Come riportato da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, i partenopei non hanno smesso di cercare un terzino destro, e sul taccuino del direttore sportivo azzurro c’è Brooke Norton Cuffy.

Sul calciatore, però, ci sono anche gli occhi della Juventus. Inoltre, l’Arsenal ha una percentuale sulla futura rivendita: vedremo se il Napoli deciderà di affondare il colpo o virerà su altri nomi.

Occhi su Norton Cuffy: ecco chi è

Gli azzurri sono alla ricerca di un calciatore che consenta al capitano, Giovanni Di Lorenzo, di rifiatare in vista dei tanti impegni. Il giocatore individuato sarebbe Norton Cuffy del Genoa.

Si tratta di un calciatore inglese classe 2004, arrivato nel 2024 in Serie A. Con la maglia del Grifone ha collezzionato 14 presenze nella stagione 2024-2025, mentre in questo nuovo inizio di campionato, il terzino inglese ha impressionato Patrick Viera al punto di diventare un titolare del Genoa.

6 presenze, fin qui, per Brooke Norton Cuffy, siglando anche un asisst per Jeff Ekhator proprio nella partita al Maradona contro il Napoli. Il terzino inglese, è in rampa di lancio e veremo se gli azzurri andranno spediti su di lui, battendo la concorrenza di diversi club, tra cui la Juventus.