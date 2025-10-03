Spinazzola “panchina” Di Lorenzo? Cosa filtra sul possibile cambio a sorpresa di Conte

Dopo le recenti prestazioni, l’esterno ex Roma insidia il capitano azzurro: ecco l’idea del mister salentino in vista del Genoa

La sconfitta di domenica sera a San Siro, contro il Milan di Massimiliano Allegri, poteva lasciare il segno in casa Napoli. Gli azzurri, però, hanno risposto prontamente sul campo, battendo per 2-1 lo Sporting Lisbona.

Diversi i segnali positivi nella seconda giornata di League phase: la prima doppietta di Rasmus Hojlund con la casacca azzurra, un Kevin De Bruyne in grande spolvero con un doppio passaggio vincente alla sua maniera, e, ancora una volta un super Leonardo Spinazzola. Un dato che potrebbe spingere Antonio Conte a cambiare qualcosa.

Napoli, Spinazzola in forma totale: nuova idea di Conte?

Il terzino italiano, è in un grande periodo di forma, dove sembra aver ritrovato la freschezza e la gamba dei giorni migliori, quelli prima dei tanti brutti infortuni subiti in carriera.

Leonardo Spinazzola, di fatti, fin qui ha giocato tutte la partite della nuova stagione calcistica 2025/2026 ( fatta eccezione per la gara di Milano, causa affaticamento). Dalla seconda giornata di campionato, contro il Cagliari, è sempre partito titolare: siglando, anche, un assist con la Fiorentina, e un gol fondamentale contro il Pisa.

Nella gara di mercoledì sera, al Maradona contro i lusitani, il terzino ex Roma è stato dirottato sulla fascia destra, a causa dell’espulsione del capitano contro il Manchester City. Spinazzola, ha comunque offerto un’ottima prestazione, dimostrandosi una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

Alternativa mai arrivata dal mercato, dato che sulla carta il sostituto è Mazzocchi non presente in lista Champions League. Visto il periodo negativo del capitano azzurro (espulsione contro il City ed errore contro il Pisa), la domanda sorge spontanea: Spinazzola può insidiare il capitano sulla fascia destra?

I campioni d’Italia, potrebbero aver trovato una pedina che mancava nello scacchiere, un calciatore che potrebbe far rifiatare Di Lorenzo, senza far sentire troppo la sua mancanza: Conte ci pensa.

Napoli – Genoa, le mosse di Conte: la probabile formazione

Domenica allo Stadio Maradona, gli azzurri torneranno in campo contro il Genoa di Patrick Viera: i probabili undici titolari del mister salentino.

In vista della partita con il Grifone, l’allenatore leccese, potrebbe non stravolgere la formazione. Dopo il Genoa, di fatti, il campionato si fermerà per la consueta sosta nazionali.

Turnover rimandato, quindi, in casa Napoli, con Conte che potrebbe optare giusto per qualche cambio: scalpitano Gilmour e Neres, con Alex Meret che dovrebbe tornare a difendere tra i pali.