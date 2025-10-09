Caso Plusvalenze, si rischia un precedente stile Juventus? Ora non ci sono più dubbi

Il club azzurro sotto i riflettori per l’affare Osimhen, scoppia il paragone con la Juventus: ecco la verità dei fatti

Il mondo del calcio italiano è di nuovo scosso da un’indagine che getta ombre, da tempo, su una delle operazioni più chiacchierate degli ultimi anni: l’arrivo di Victor Osimhen a Napoli. E mentre la Procura di Roma si è occupata delle presunte irregolarità contabili legate a quel colpo di mercato estivo del 2020, sono emersi dettagli che fanno storcere il naso.

Se la giustizia sportiva ha chiuso il capitolo, le voci su un possibile parallelo con lo scandalo plusvalenze che ha travolto la Juventus sono già forti sul web. Ci sono, però, differenze da chiarire.

Napoli sereno sul caso Osimhen: le differenze con la Juventus

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha spiegato chiaramente qual è l’umore del club: serenità massima, con gli azzurri che considerano le indiscrezioni come normali dinamiche di mercato, prive di illeciti penali. Resta, però, la rabbia per la fuga di notizie su atti coperti da segreto istruttorio.

Il Napoli, dunque, non rischia sul fronte sportivo, come conferma La Gazzetta, ma il precedente Juventus è pesante. L’affare Osimhen, il più oneroso nella storia del club, potrebbe diventare emblema di un sistema diffuso: club che usano scambi gonfiati per migliorare i conti, eludendo regole finanziarie sempre più dure.

Per la Procura FIGC, però, il paragone con i bianconeri non sussiste: non ci sono prove tali da richiedere un nuovo processo dopo le assoluzioni.

Caso Osimhen, il Napoli fa chiarezza: nessun disegno criminoso

Facciamo un riepilogo: il Napoli, per portare a casa il bomber nigeriano dal Lille a un costo nominale di oltre 70 milioni, avrebbe strutturato l’affare includendo cartellini di atleti dal valore gonfiato, tra un portiere over 35 e talenti del settore giovanile che non hanno mai messo piede in Francia. Al centro della bufera, inoltre, ci sono i messaggi scambiati tra i vertici azzurri durante quelle estati.

Il club azzurro, però, insiste sulla regolarità: “Nessun disegno criminoso, solo negoziazioni complesse” riporta la Gazzetta. In un calcio sempre più sotto la lente UEFA per il fair play finanziario, queste storie rischiano di macchiare la reputazione, e gli azzurri non vogliono, nel modo più assoluto, permetterlo.

Osimhen, intanto, continua a brillare in campo col Galatasaray, nonostante il polverone contabile che avvolge il suo trasferimento dal Lille al Napoli.